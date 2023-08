Op der Futtball-WM vun den Damme goufen um Samschdeg déi lescht zwou Véierelsfinalle gespillt.

Am éischte Match vum Dag, bei deem sech Frankräich an Australien géigeniwwer stoungen, koum et iwwer déi éischt 90 Minutten op kenger Säit zu engem Gol, sou dass et 0:0 an d'Verlängerung gaangen ass. Och an der Verlängerung ass et kenger Ekipp gelongen, de sou wichtegen Treffer ze markéieren, sou dass et an d'Eelefmeterschéisse gaangen.

Direkt den éischten Schoss op de Gol vun de Fransousen, konnt d'Keeperin vun den Australier Mackenzie Arnold halen. Deen zweete Schoss op de Gol, dat säitens den Australierinnen, ass dunn eragaangen. Dono huet awer och déi franséische Keeperin nees e Schoss gehalen, sou dass et nees ausgeglach war. Ëmmer nees hunn d'Solène Durand fir d'Fransousen an d'Mackenzie Arnold fir Australien noeneen Schëss op de Gol gehalen, respektiv et goufen och mol Eelefmeter verschoss. Zum Schluss behalen awer d'Australierinnen d'Nerven a stinn, fir déi éischte Kéier an der Geschicht vum australesche Futtball an enger Halleffinall vun enger WM.

Déi éischt Halleffinall ass dann en Dënschdeg de Moien um 10 Auer, tëscht Spuenien a Schweden.

E Mëttwoch um 12 Auer gëtt dann déi zweet Halleffinall gespillt, wou ënnert anerem Australien da wäert untrieden.