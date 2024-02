Kënnt en, oder kënnt en net? Am November goufen et positiv Unzeechen, datt den Dany Mota am Mäerz fir d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp géif spillen.

Dräi Méint méi spéit gesäit et elo awer net duerno aus. Wéi d‘Kolleege vum Wort gemellt hunn, a wéi eis och den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz confirméiert huet, huet den Dany Mota elo wësse gedoen, datt hien am Mäerz fir d‘Play-Offs vun der Nations League awer net fir d'Rout Léiwe wäert untrieden. De 25 Joer ale Profi vu Monza, de Veräin aus der ieweschter Divisioun an Italien, deen zu Péiteng forméiert gouf an nieft der Lëtzebuerger och déi portugisesch Nationalitéit huet, a scho fir d‘U-21 vu Portugal gespillt huet, hofft wuel nach ëmmer eng Kéier Matspiller vu Cristiano Ronaldo a Co. ze ginn.