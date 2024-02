Nodeems de saudeschen Fussballverband géint de Cristiano Ronaldo ermëttelt huet, ass dem Portugis seng Strof bekannt.

D'Urteel géint de Cristiano Ronaldo



No engem obszöne Gest ass de Cristiano Ronaldo an der Saudi Pro League fir ee Spill gespaart ginn. Datt gouf vum saudeschen Futtballverband matgedeelt. Den 39 Joer ale Futtballer huet e Sonndeg Owend no der 3:2-Auswäertsvictoire mat Al-Nassr bei Al-Shabab déi géigneresch Fans géint sech opbruet.

Wat ass genau geschitt?



An de soziale Medie goufen et Videoopnamen, déi de portugisesche Rekordbuteur gewisen hunn, wéi hie sech nom Match seng lénks Hand un d'Ouer geluecht huet an déi riets méifach virun säin Ënnerkierper hin- an hierbeweegt. Déi Aktioun schéngt sech géint Fans vun Al-Shabab ze riichten. Hie huet sech wuel doduerch, datt d'Fans sengem gréisste Rival säin Numm "Messi"ëmmer nees geruff hunn, provozéiert gefillt.

Ëmmer rëm negativ opgefall



Dës Ëfteren huet de Ronaldo um Persesche Golf fir negativ Press gesuergt . Éischt kierzlech huet hie sech um Wee fir an d'Kabinnen ee Fanschaal vun Al-Hilal an d'Box gestach a kuerz doropshin de Schal erausgeholl an op den Buedem gehäit.

Am vergaangenen Abrëll huet hien no enger Néierlag géint deselwechten Club nom Match sech un sengem Genitalien ronderëm getriwwelt als Provokatioun.