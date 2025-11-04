En Dënschdeg den Owend ass den Optakt vum 4. Spilldag vun der Futtball-Champions-League.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 20h45
Ufank vum Match: 21h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwer d'Appen de Programm vum RTL ZWEE.

D'Resultater an d'Tabell

