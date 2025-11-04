Champions League op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL Play
PSG géint Bayern München vun 20.45 Auer u live
En Dënschdeg den Owend ass den Optakt vum 4. Spilldag vun der Futtball-Champions-League.
Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.
Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 20h45
Ufank vum Match: 21h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h15
Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwer d'Appen de Programm vum RTL ZWEE.
D'Resultater an d'Tabell
D'Resultater, d'Tabell, d'Statistiken an déi eenzel Ekippe fannt Dir hei.
