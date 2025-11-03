Champions League
PSG-Bayern a Manchester City-Borussia Dortmund live op RTL
Dës Woch ass et de 4. Spilldag an der Ligaphas vun der Champions League.
Op RTL ZWEE op der Tëlee an op RTL.lu gëtt en Dënschdeg de Match tëscht dem Leader Paris Saint-Germain an dem Tabellenzweete Bayern München iwwerdroen. E Mëttwoch gëtt d'Partie Manchester City géint Borussia Dortmund op RTL gewisen.
Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.
Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 20h45
Ufank vum Match: 21h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h15
