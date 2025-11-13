D'Lëtzebuerger U21-Nationalekipp spillt géint Island an der Qualifikatioun fir d'EM 2027 am Stade Emile Mayrisch.

Ufank vum Match: 19h30

Viraussiichtlecht Enn: 21h15 De Livestream ass ouni Commentaire. FLF-Selektioun Golkipper:

Joao Alves Margato (Progrès Niederkorn)

Nayan Campos (UN Käerjeng 97)

Ben Schmit (SV Eintracht Trier 05, Allemagne) Verteideger:

Massimo Agostinelli (FC Ingolstadt, Allemagne)

Hugo Da Cunha Costa (FC Wiltz 71)

Clayton Irigoyen (FV Illertissen, Allemagne)

Fabio Lohei (SV Eintracht Trier 05, Allemagne)

Tiziano Mancini (AS La Jeunesse d'Esch/Alzette)

Helmer Tavares (RC Alcobendas, Espagne)

Eliot Thelen (Delfino Pescara 1936, Italie)

Yohann Torres (FC Rodange 91) Mëttelfeldspiller:

Rayan Berberi (Olympic Charleroi, Belgique)

Ivan Englaro (F91 Dudelange)

Tim Flick (AS La Jeunesse d’Esch/Alzette)

Miguel Goncalves (FC 08 Homburg, Allemagne)

David Goncalves Nascimento (Union Titus Pétange)

Hugo Luis Afonso (Eintracht Braunschweig, Allemagne)

Dino Sabotic (Union Titus Pétange) Stiermer:

James Alves Rodrigues (Gil Vicente, Portugal)

Diego Duarte (FC Metz, France)

Leon Elshan (AS La Jeunesse d’Esch/Alzette)

Flavjo Hoxha (Progrès Niederkorn)

