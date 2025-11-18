Lëtzebuerg géint d'Schwäiz 19.30 Auer
D'Lëtzebuerger U21-Nationalekipp spillt géint d'Schwäiz an der Qualifikatioun fir d'EM 2027 am Stade Emile Mayrisch.
Ufank vum Match: 19h30
Viraussiichtlecht Enn: 21h15
De Livestream ass ouni Commentaire.
FLF-Selektioun
Golkipper:
Joao Alves Margato (Progrès Niederkorn)
Nayan Campos (UN Käerjeng 97)
Ben Schmit (SV Eintracht Trier 05, Allemagne)
Verteideger:
Massimo Agostinelli (FC Ingolstadt, Allemagne)
Hugo Da Cunha Costa (FC Wiltz 71)
Clayton Irigoyen (FV Illertissen, Allemagne)
Fabio Lohei (SV Eintracht Trier 05, Allemagne)
Tiziano Mancini (AS La Jeunesse d'Esch/Alzette)
Helmer Tavares (RC Alcobendas, Espagne)
Eliot Thelen (Delfino Pescara 1936, Italie)
Yohann Torres (FC Rodange 91)
Mëttelfeldspiller:
Rayan Berberi (Olympic Charleroi, Belgique)
Ivan Englaro (F91 Dudelange)
Tim Flick (AS La Jeunesse d’Esch/Alzette)
Miguel Goncalves (FC 08 Homburg, Allemagne)
David Goncalves Nascimento (Union Titus Pétange)
Hugo Luis Afonso (Eintracht Braunschweig, Allemagne)
Dino Sabotic (Union Titus Pétange)
Stiermer:
James Alves Rodrigues (Gil Vicente, Portugal)
Diego Duarte (FC Metz, France)
Leon Elshan (AS La Jeunesse d’Esch/Alzette)
Flavjo Hoxha (Progrès Niederkorn)
Jayson Videira (1. FSV Mainz 05, Allemagne)