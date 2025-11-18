Philippe Ciancanelli ass am Alter vun 58 Joer gestuerwen
© RTL Archiv
Dat huet säi leschte Veräin Minerva Lëntgen op de soziale Medien annoncéiert.
E Méindeg ass de Philippe Ciancanelli am Alter vun 58 Joer gestuerwen. Wéi verschidden vereenzelt national Medie mellen, wier de fréiere Sportdirekter vum Stater Racing un de Suitte vun engem Häerzinfarkt verscheet.
De Philippe Ciancanelli war tëscht 2006 an 2014 als Trainer bei Stengefort a Rodange aktiv. E Joer méi spéit gouf hien du Co-Trainer beim Stater Racing a war och zweemol kuerzzäiteg Interimstrainer. Duerno war den Ciancanelli och techneschen Direkter a Vizepresident vum Stater Fusiounsveräin. No engem Joer als Sportdirekter vun der Dammenekipp vum Swift Hesper, ass hien dëse Summer bei d'Minerva Lëntgen gewiesselt a war do Sportdirekter.