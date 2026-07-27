RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Championstitel iwwer 100 Meter gewonnen"Sou lues geet et rëm besser", sou d'Patrizia van der Weken no hirem Retour op d'Pist

Bern Thill
Déi bescht Lëtzebuerger Sprinterin huet e Samschdeg den nationale Championstitel iwwer 100 Meter gewonnen.
Update: 27.07.2026 19:00

No 36 Deeg ouni Competitioun war d'Patrizia van der Weken de Weekend um nationale Championnat um Fetschenhaff erëm an Aktioun. No engem intensive Saisonsstart mat verschiddenen Optrëtter bei der renomméierter Diamond League huet déi bescht Lëtzebuerger Sprinterin déi lescht Woche genotzt, fir sech voll op den Training ze konzentréieren an un Detailer ze schaffen.

Mat 11,19 Sekonnen an der Serie an 11,22 Sekonnen an der Finall bloufen hir Zäiten zwar nach e gutt Stéck vun hirer Weltklasszäit vun 11,00 Sekonnen ewech, mee d'Athleetin huet sech no der Course zefridde gewisen.

"Sou lues geet et rëm besser. Ech hat e bësse mat e puer Saachen ze kämpfen, dowéinst hunn ech déi Zäit genotzt, fir ze trainéieren an eben u sou klengen Detailer ze schaffen. Mee ech mengen, ech ka ganz zefridde sinn, mat deem wat ech gewisen hunn", sou d'Patrizia van der Weken.

Dobäi waren d'Konditiounen um Fetschenhaff net ideal. De Wand huet, wéi sou dacks op där Pist, eng wichteg Roll gespillt an d'Resultater beaflosst.

"An der Serie war am Ufank Géigewand an an der Mëtt Réckewand, an elo an der Finall mengen ech, war einfach iwwerall Géigewand. Dat spillt eng Roll."

Och wann d'Form nach net bei 100 Prozent ass, gesäit den Trainer Arnaud Starck d'Entwécklung positiv. Kleng physesch Alerten, wéi hien et beschreift, bremsen d'Athletin nach liicht aus.

"Pour le moment, c'est quand même bien géré. Ce n'est pas encore tout à fait, elle n'est pas tout à fait libre dans sa tête pour courir à 100 %. Mais voilà, je pense que ça va dans le bon sens."

Iwwer 1.500 Meter huet d'Vera Bertemes-Hoffmann fir eng weider staark Leeschtung gesuergt. D'Celtic-Leeferin ass vum Ufank bis zum Schluss eleng un der Spëtzt gelaf a war a 4'12"04 Minutten am Zil. Ënnert deene Konditioune war dat eng exzellent Zäit, och wann d'Direktqualifikatioun fir d'Europameeschterschaft net gelongen ass.

D'Hoffnung op eng Participatioun un der EM bleift awer bestoen.

"Ech mengen, elo sinn ech 32. vun 30. Ech weess schonn eng Partie Leit, déi ofsoe missten. Dat ass natierlech dann och an der Verantwortung vun deene Federatiounen, dass se dat och maachen. Mee dëse Weekend kann nach vill geschéien. Et si vläicht nach Leit, déi nach net gelëscht sinn, déi optauche kënnen oder déi de Weekend nach e ganz gutt Resultat maachen. Ech mengen, dat wäerte mer dann déi nächst Woch gesinn, ob et duergeet."

Den Zäitraum vun der Qualifikatioun war bis e Sonndeg. Déi nächst Deeg dierft da feststoen, ob nieft dem Patrizia van der Weken nach eng zweet Lëtzebuergerin zu Birmingham mat dobäi ass oder net.

Am meeschte gelies
Beschbränn a Südeuropa
D'Flame si just nach eng 15 Kilometer vu Bordeaux ewech, Etat d'Urgence an der Regioun Madrid
Video
Insel ass "um Limitt"
Zéngdausende Leit protestéiere géint de Massentourismus op Mallorca
18
Déifställ vu Luxus-SUVen zu Lëtzebuerg
Zwee Verdächteger goufen elo a Frankräich festgeholl
Kollisioun mat Policeauto
Mann war zu Wuermer mat 61 km/h op enger E-Trottinett ënnerwee an huet probéiert, sech duerch d'Bascht ze maachen
Internationale Wuerentransport
Tachograph obligatoresch – Douane mécht vum 1. August u Kontrollen
6
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
40 Sekonnen a 76 Honnertstel
Neien nationale Rekord iwwer d'4 x 100 Meter bei den Hären
0
Am Centennial Park zu Atlanta war eng selwer gebaute Bomm explodéiert
Haut virun 30 Joer
Bommenuschlag op d'Olympesch Spiller zu Atlanta
1
De Metti Reiter
Nationalen Tennis
Lëtzebuerger Championen heesche Laura Correia a Metti Reiter
World Triathlon Championship Series
Jeanne Lehair gëtt Aacht zu London a bleift an Topp 5 vun der WM-Serie
1
National Liichtathleetik-Meeschterschaften
Patrizia van der Weken a Vera Bertemes-Hoffmann verdeedegen hir Championstitelen
Fotoen
Bouschéissen
Lea Tonus mat 11. Plaz bei Jugend-Europameeschterschaften
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.