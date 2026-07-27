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Beschbränn a SüdeuropaFlame si just nach eng 15 Kilometer vu Bordeaux ewech, Etat d'Urgence an der Regioun Madrid

Céline Eischen
Andy Brücker
Eleng a Frankräich hunn 220.000 Leit mussen evakuéiert ginn.
Update: 27.07.2026 07:47
This photograph shows the closed A63 highway near Belin-Beliet, southern of Bordeaux on July 26, 2026 as a wildfire has been ravaging the forest north of the Arcachon Basin (Gironde) since July 22.
This photograph shows the closed A63 highway near Belin-Beliet, southern of Bordeaux on July 26, 2026 as a wildfire has been ravaging the forest north of the Arcachon Basin (Gironde) since July 22.
© AFP

D'Bëschbränn a Frankräich an a Spuenien maachen da weider grouss Suergen: A Frankräich sinn d'Flamen deemno just nach eng 15 Kilometer vu Bordeaux fort. D'Gironde am Süd-Weste vum Land ass aktuell am schlëmmste betraff, 42.000 Hektar Bësch sinn do scho verbrannt, 220.000 Leit hu bis elo bei eise Franséische Noperen missten evakuéiert ginn. 18 Läsch-Fligeren an Helikopteren sinn den Ament am Asaz. Engem leschte Bilan no goufe mëttlerweil 84 Pompjeeën am Asaz am Gironde blesséiert, 5 an den Hautes-Alpes.

Weider uerg Bëschbränn am Süde vun Europa
Iwwer 300.000 Leit si vun Evakuéierungen a Frankräich an a Spuenien betraff.

Och a Spuenien ass d'Situatioun ugespaant

Déi spuenesch Regierung huet fir d'Regioun ëm Madrid den Etat d'Urgence ausgeruff, knapp 60.000 Leit hunn hiert d'Doheem misste verloossen. Ma och an anere Regiounen a Spuenien ass d'Situatioun eescht: An der Géigend vu Valencia ass eng Persoun wéinst de Bränn ëm d'Liewe komm.

Bëschbränn a Frankräich
Feier breet sech weider Richtung Bordeaux aus, Evakuéierung aktuell net virgesinn
Nei Bëschbränn a Spuenien
Dausende Leit an der Géigend vu Valencia evakuéiert

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