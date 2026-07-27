E Sonndeg am Nomëtteg huet eng Policepatrull eng Vitesskontroll zu Wuermer gemaach. Dobäi ass hinnen e Mann opgefall, dee mat net manner wéi 61 Stonnekilometer op engem Vëloswee ënnerwee war, dat op enger E-Trottinett.
Wéi d'Polizisten de Mann kontrolléiere wollten, huet dee sech duerch d'Bascht gemaach respektiv huet dëst probéiert. En huet probéiert, laanscht e Policewon ze fueren, woubäi et awer zu enger Kollisioun mat dësem komm ass. De Mann gouf dobäi liicht verwonnt, ass awer weider geflücht.
E sollt awer net wäit kommen. E gouf kuerz drop an der Géigend vun enger Kapell ugetraff. E koum fir eng medezinesch Kontroll an d'Spidol. Den Drogentest ass positiv ausgefall. De Mann gouf protokolléiert an d'E-Trottinett gouf séchergestallt.