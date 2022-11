An der Finall huet hie sech géint de Pol Trierweiler an d'Manon Diederich duerchgesat.

Beim leschten Challenge hunn déi dräi Kandidate mussen déif an hiert perséinlecht Archiv wulle goen. D'Theema war et, eng Zäitkapsel ze entwéckelen an eng fäerdeg Installatioun am Pompelhaus zu Schëffleng ze presentéieren.

Am beschten huet dem Jury - zesummegesat aus Daniela Del Fabbro, Danielle Igniti a Paul Di Felice - d'Aarbecht vum Steven Da Cruz gefall.

Hie gewënnt domadder e Geldpräis vu 5.000 €. Déi dräi Finaliste kréien zesummen eng Expo am Pomhouse an am Waassertuerm zu Diddeleng. De Vernissage vun dëser Ausstellung ass den 9. Februar 2023.

All d'Episode vun der 4. Staffel vun Generation Art kann een um RTL-Play nach emol kucken.