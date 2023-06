Hiert Lidd "The Girl from Ipanema" huet 1963 a bis haut déi brasilianesch Kultur definéiert. D'Astrud Gilberto ass mat 83 Joer gestuerwen.

Bestuet mam legendäre Museker João Gilberto huet si zu New York fir de Stan Getz an de Bossa-Nova-Star Antônio Carlos Jobim den ikoneschen Song gesongen. Si huet duerno vun der Aura vun deem Lidd gelieft an um Jazz-Label Verve Solo-Albume rausginn.