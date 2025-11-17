Am Juli 2026
De Robbie Williams ass nees zeréck um Luxexpo Open-Air
© Atelier
Déi zwee Concerte vum brittesche Sänger a Performer am Kader vum Luxexpo Open-Air waren 2023 ee risegen Erfolleg. Elo ass de Robbie Williams zeréck.
Fans vum fréieren "Take That"-Sänger wäert et freeën: de 6. Juli 2026 wäert de Robbie Williams nees um Kierchbierg optrieden!
Tickete ginn den 21. November ëm 10 Auer an de Verkaf, ma wien net esou laang waarde wëll, huet am Laf vum Dënschdeg de Moien um Radio schonn d'Chance, e puer sougenannten "Golden Circle Tickets" ganz no bei der Bün ze gewannen.
Robbie Williams @Luxexpo - Dag 1 (10.7.23)
