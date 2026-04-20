Hie gëllt als ee vun de Pionéier vun der Comic-Zeechnung zu Lëtzebuerg, hien huet joerzéngtelaang als Grafiker d’Plakater vun der Lotterie Nationale an der Foire entworf a krut mat 92 Joer de Buchpräis fir “De Pol muss an de Krich”.
Den 9. Februar war eng besonnesch Liesung am Convictsgaart an der Stad. De Pe’l Schlechter huet aus sengem Buch Fabele virgelies an huet och RTL en Interview ginn.
”Ech war där Jéngste vu fënnef. Bei ons doheem ass ëmmer vill gelaacht ginn an et ass vill gesonge ginn, aus deem Milieu eraus ass dat ganz automatesch komm.”
Wei säi Papp gestuerwe war, hat de Pe’l Schlechter zwee Joer. Seng Mamm war vun deem Ament un eleng mat 5 Kanner.
“Si war eng honnertprozenteg Optimistin. An op déi Manéier huet se hire Match och richteg gemaach. An dat ass dat, wat mir vun hir geierft hunn.”
Als Zeechner a Grafiker war de Pe’l Schlechter iwwer Joerzéngte ganz produktiv. Seng Wierker haten ëmmer eng eegen Handschrëft.
Och als Schrëftsteller war an ass hien aktiv: Gedichter, Kuerzgeschichten, Kannerbicher an, net ze vergiesse,n seng Memoiren “De Pol muss an de Krich”, an deenen hie seng Erënnerungen als Zwangsrekrutéierten a Resistenzler verschafft.
Fir säin neiste Buch huet hien déi berüümt Fabele vum Jean de La Fontaine op Lëtzebuergesch nei verzielt.
