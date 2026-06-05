Op der Internationaler Raumstatioun (ISS) lafen aktuell Reparaturaarbechten, nodeems nei Loft-Fuitten am russesche Modul "Zvezda" festgestallt goufen. Wéinst dëser Situatioun hu verschidden Astronauten e Freideg preventiv d'Statioun temporär verlooss, fir sech an hire Raumkapselen a Sécherheet ze bréngen.
Dat huet d'amerikanesch Raumfaartagence NASA matgedeelt. Deemno huet d'russesch Agence Roscosmos decidéiert, méi ëmfaassend Reparaturen duerchzeféieren.
Als preventiv Moossnam huet d'NASA d'Besatzung vun der Missioun SpaceX Crew-12, zesumme mam NASA-Astronaut Chris Williams, opgefuerdert, wärend de Reparaturen am Dragon-Raumschëff ze bleiwen an do eng verstäerkte Sécherheetspositioun anzehuelen.
D'Moossname sollen d'Sécherheet vun der Crew garantéieren, bis d'Aarbechten um betraffene Modul ofgeschloss sinn.