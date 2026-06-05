Bekannt aus "Buffy the Vampire Slayer" an "Ted Lasso"De brittesche Schauspiller Anthony Head ass am Alter vun 72 Joer gestuerwen

De brittesche Schauspiller Anthony Head ass am Alter vu 72 Joer gestuerwen, wéi seng Famill e Freideg matgedeelt huet. Hie war virun allem bekannt fir seng Roll als Rupert Giles an der Kultserie Buffy the Vampire Slayer an och fir seng Optrëtter an Ted Lasso.
Hien ass u Komplikatioune vun enger Longenentzündung gestuerwen, a war dobäi vu senger Famill ëmginn. Seng Duechteren hunn hien als aussergewéinleche Papp beschriwwen.
Seng Karriär huet an den 1980er Jore mat groussen TV-Reklammen ugefaangen. Nieft senger Schauspillkarriär war hien och als Sänger bekannt.