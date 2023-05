D'Trainerin vum Volti-Team Lëtzebuerg stellt eis dëse Sport méi genee vir.

Wat versteet een ënnert Voltigéieren?

Hei am Land gëtt et ebe just ee Veräin, dee voltigéieren als Leeschtungs- an Turnéiersport mécht. Dofir fiert d’Volti-Team Lëtzebuerg bei eis däitsch Noperen, fir bei Turnéieren dobäizesinn. Allerdéngs gi si awer net op der däitscher Meeschterschaft ugeholl. D’Gruppe ginn no de respektive Leeschtunge zesummegestallt an net nom Alter. 8 bis 12 Kanner a Jugendlecher sinn an esou enger Grupp, erkläert Gabi Nehrbass:

“Voltigieren ist ein Team-Sport, bei dem die Voltigierer veschiedene turnerische und akrobatische Übungen auf dem sich bewegenden Pferd ausführen. Beim Voltigieren wird das Interesse junger Menschen am Pferd mit einer vielseitigen Bewegungserziehung und Förderung sozialer Kompetenzen vebunden. Die Kinder erlernen zum einen den verantwortungsbewuβten Umgang mit dem Partner Pferd und zum anderen werden körperliche und motorische Fertigkeiten, vor allem Haltung, Rhythmus, Gleichgewicht und Konzentration geschult. Als Gruppensport werden beim Voltigieren darüber hinaus soziale Fertigkeiten, wie Einfühlungsvermögen, Vertrauen, Gemeinschaftssinn und Selbstständigkeit gefördert.”

De Spaass um Voltigéieren an d’Freed, fir mat de Päerd zesummen ee Sport ze maachen, steet do am Vierdergrond. No de Päerd muss awer och gekuckt ginn, si musse fir d’Traininge preparéiert ginn an och gebotzt ginn.

Voltigéieren © Julien Ramos/Volti-Team Lëtzebuerg Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

“Ein Voltigierpferd muss vom Charakter her bereits von vorne rein gelassen und gutmütig sein, auch im Umgang mit vielen Kindern zur gleichen Zeit. Das Pferd muss einen gleichmässigen Galopp haben und der Leistungsklasse der Voltigierergruppe auch dressurmäβig angepaβt sein, das heiβt je höher die Leistungsklasse der Voltigierer, desto besser muβ das Pferd auch dressurmäβig ausgebildet und geritten werden.”

Et ass hëllefräich, wann d’Kanner niewent dem Voltigéieren och nach anere Sport maachen, wéi danzen oder turnen. Ufänger trainéieren 1 Mol d’Woch, déi aner 2 Mol d’Woch. Nei Übunge gi fir d’éischt op dem Holzpäerd geléiert a verbessert. Eréischt wa se duuss duerchgefouert kënne ginn, gi se um Päerd geturnt. Esou gi si geschount.

“Neben dem Gruppenvoltigieren gibt es noch Einzel- und Doppelvoltigieren. Anfänger turnen im Schritt, Fortgeschrittene im Galopp. Man unterteilt die Anforderungen in Pflicht und Kür. Bei der Kür im Gruppenvoltigieren turnen 2 bis 3 Kinder gleichzeitig auf dem Pferd.”

Beim Volti-Team Lëtzebuerg kënnen d’Kanner vu 6 Joer ufänke mat trainéieren.