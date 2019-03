Den éischte Sonndeg no der Fuesent, dem 1. Faaschtsonndeg, ass zu Lëtzebuerg e ganz traditionelle Rendez-vous - d'Buergbrennen.

Loosst eis zesumme d'Keelt verjoen a symbolesch de Wanter verbrennen!

Queesch duerch Lëtzebuerg, ma och am däitsche Grenzgebitt an op verschiddene Plazen am Frankräich, huet de Brauch vum Kräiz verbrennen e feste Bestanddeel. Mir sichen net déi dat héchste Kräiz oder déi schéinste Buerg, mir wëllen einfach zesumme mat Iech d'Fréijoer begréissen.

Dofir deelt mat eis Är hëtzeg Momenter um Buergbrennen an Ärer Gemeng a schéckt eis Är Foto eran.

E puer Fakten

An der Zäit war d'Buergbrennen reng just um "Buergsonndeg", ma mëttlerweil hu vill lokal Veräiner dëse Rendez-vous och schonn op Samschdeg, souguer op Freideg verluecht, wat organisatoresch besser ze geréieren ass. A ville Gemenge sinn et och nach ëmmer d'Scouten, déi sech engagéieren, sou dass och déi méi Kleng eppes vun der Traditioun hunn.

De Fakelzuch gehéiert mëttlerweil zu engen feste Bestanddeel. Soss war et de Brauch, datt d'Buerg vun där Koppel ugefaange gouf, déi sech am Duerf fir d'lescht bestuet huet oder vu jonke Koppelen, déi sech an deem Joer bestueden.

An der Zäit hunn d'Baueren a Wënzer vum Buergbrenne profitéiert, fir d'Wieder am Virsummer virauszesoen: "Wéi den Damp op Buergsonndeg geet, sou geet en de ganze Virsummer".

Da passt emol op a wéi eng Direktioun de Damp dëse Weekend wéit.