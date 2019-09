Eis Invitéeën am Live! Planet People hunn eppes gemeinsam. Si hunn hir Heemecht verlooss, fir am Ausland Carrière ze maachen.

De Chris Baris goung vun Diddeleng op LA fir säi Gléck ze fannen. Den Influencer, Model an Acteur kennt ee vun Instagram, aus diverse Publicitéiten a souguer aus Horrorfilmer.

De Marc Weber huet et 2009 op Wien gezunn, wou hie beim „Kurier“ schafft. Awer och an der Videosbranche ass hie keen onbeschriwwent Blat a säin éischt Buch "Bock auf Liebe?!" huet hien elo nees op Lëtzebuerg bruecht.

Fir den Dylan Pereira rullt et. Mat 4 Joer souz hie schonn um Go-Kart. An der Tëschenzäit huet de Pilot sech mat sengem Porsche un de Podium gewinnt. Zu Spa huet en am Summer seng 2. Victoire gefeiert.