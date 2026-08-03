RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ronne Gebuertsdag um HaffDe Prënz Louis kritt 40 Joer

RTL Lëtzebuerg
Den 3. August 1986 ass de Prënz Louis als drëtt Kand vun der groussherzoglecher Koppel an der Maternité Grande-Duchesse Charlotte op d'Welt komm.
Update: 03.08.2026 16:13
© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

De Prënz Louis huet zwee Bouwen aus dem fréiere Bestietnes mam Tessy Antony: De Prënz Gabriel Michael Louis Ronny, deen den 12. Mäerz 2006 zu Genf op d'Welt komm ass, an de Prënz Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier, gebuer den 21. September 2007.

© Cour Grand-Ducale / Lola Velasco

Zanter 2004 ass de Prënz Louis Titulaire vum Ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau. Tëscht 2017 an 2019 huet hien als Beroder bei Laurent Meeschaert Conseil geschafft, ass awer zanterhier selbststänneg a beréit Persoune mat Dyslexie. Parallel huet de Prënz Louis zesumme mat 3 Associéen am Summer 2020 seng eege Firma, SIBE Mediation, zu Paräis lancéiert.

Ronne Gebuertsdag um Haff: De Prënz Louis kritt 40 Joer
Den 3. August 1986 ass de Prënz Louis als drëtt Kand vun der groussherzoglecher Koppel an der Maternité Grande-Duchesse Charlotte op d'Welt komm.

De Prënz Louis ass donieft am humanitäre Beräich engagéiert an huet e Stage vun engem Joer beim Roude Kräiz zu Genf gemaach, wou hien ënner anerem Gruppe vu Kanner betreit an eeler Mënsche begleet huet.

A senger Fräizäit fiert de Prënz Louis Schi a Snowboard a geet gäre klammen. Och Dëschtennis, Kampfsport, Fechten, Reiden, Tauchen an d'Juegd gehéieren zu senge Leidenschaften. Donieft ass hien e begeeschterte Pilot.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Groussasaz am Raum Iechternach an Iechternacherbréck eriwwer
Vermësste Jong vun 9 Joer konnt wuel a monter fonnt ginn - Bedeelegung vun drëtter Persoun ausgeschloss
Fotoen
Zwou Persoune verwonnt
Accident op der N8 tëscht Bruch a Recken - Streck war komplett fir den Trafic gespaart
Fotoen
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Munneref klappt Déifferdeng, Walfer feiert éischt Victoire an der BGL Ligue
Video
Fotoen
8
"Zesummenaarbecht ass exemplaresch"
CGDIS verëffentlecht Impressioune vu Lëtzebuerger Asaz an der Gironde
Fotoen
Beachvolleyball
Bal wier et roueg gewiescht am Kiischpelt: D'Beachdays gi weider
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Eng beléift Visite guidée
Bléck hannert déi zouenen Diere vum groussherzogleche Palais
Video
Audio
Fotoen
1
LIVE! Planet People vum 17. Juli
Mam Myle, Christopher Tauber, Frédéric Schmit a Franck Tabouring
Video
Pickegt Gedéiesch am Summer
Wéi gëtt ee Moustiquë lass?
Audio
Wat flitt a krabbelt elo bei eis?
Eng Insektewelt am Wandel
Audio
Fro den Affekot
Homeoffice aus der Vakanz? Nëmme mam Accord vum Patron.
De Gauthier Destenay mam Mupp Aspro, dem Mia Moretti, dem Katy Perry, dem Justin Trudeau an dem Xavier Bettel den 13. Juli 2026 an der Stad.
Zesumme mam Xavier Bettel, Gauthier Destenay an Aspro
Katy Perry a Justin Trudeau op Spadséiergang iwwert de Fëschmaart
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.