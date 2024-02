D'Libesgeschicht tëschent Popstar Taylor Swift an Chiefs-Tight-End Travis Kelce kéint och dem Super Bowl nächste Weekend en zousätzleche Schub verschafen.

Dobäi ass et nach guer net sécher, ob déi 14-fach Grammy-Gewënnerin et och mat Zäiten op d'NFL-Finall zu Las Vegas tëschent de Kansas City Chiefs an de San Francisco 49ers packt, well si e Samschdeg am Kader vun hirer "Eras"-Tour nach e Concert zu Tokio spillt. Wärend d'Fans vun der Sängerin scho voller Panik ausrechnen, ob hiren 12-Stonne-Fluch op Las Vegas mat Zäiten ukomme wäert, huet sech entretemps och schonn déi japanesch Ambassade ageschalt an Entwarnung ginn.

🇯🇵 Statement from the Embassy of Japan on Taylor Swift’s Reported Travel from Japan to the United States ✈️🏈 Are you ready for it? pic.twitter.com/wFKadehTJk — Japan Embassy DC🌸 (@JapanEmbDC) February 2, 2024

Den "Taylor-Swift-Effekt" zitt d'NFL a säi Bann

Zanter Oktober 2023 knistert et tëschent dem Travis Kelce an dem Taylor Swift gewalteg. D'Matcher vun de Kansas City Chiefs, dem Kelce senger Ekipp, zéien zanterdeem en neie Grupp vu Spectateuren un, dee méiglecherweis awer manner un American Football, ma éischter un der ongläicher Koppel hirer Lovestory interesséiert ass. Dat huet och Auswierkungen op d'Ticketsverkeef an d'Aschaltquote vun der National Football League. Déi US-amerikanesch Tëleeschaîne NBC mellt deemno eng Hausse vun 53% bei de weiblechen Zuschauer tëschent 12 a 17 Joer par-Rapport zu der Zäit, an där d'Taylor Swift nach keng Chiefs-Matcher besicht huet. D'Aschaltquoten am Total sollen ëm 7% geklomme sinn.

De Chef vun der NFL Roger Goodell gesäit den Zoulaf un neie potentielle Fans duerch d'"Swifties" positiv. Datt sech d'Leit ausschliisslech fir d'Presence vum Popstar interesséieren an dat, wat um Terrain geschitt, komplett ausser Uecht loossen, gesäit hien net esou: "Ech mengen, et ass super, dass et [Taylor Swift] en Deel dovunner ass", sou de Goodell op enger Pressekonferenz. "Et kreéiert e Buzz, et kreéiert en neie Grupp vu jonke Fans - besonnesch jonk Fraen - déi sech froen: 'Firwat geet hatt op dee Match? Firwat interesséiert hatt sech fir dee Match?'"

Vu Country-Sängerin zu absoluttem Weltstar: De Phenomen "Taylor Swift"

Vun dësem "Buzz" profitéieren och den Travis Kelce selwer an d'Kansas City Chiefs. Wéi d'Associated Press mellt, soll den Nr.1-Onlinehändler fir NFL-Fanartikelen, Fanatics, beim Kelce sengem Trikot eng Hausse vu 400% an de Verkeef verzeechent hunn, zanter éischtmoleg bekannt ginn ass, datt d'Swift wéinst him am Stadion wier. Do virdrunner louch säi Maillot mol net an den Top-10. Ob d'Aschaltquote fir de gréisste Sportevent an den USA duerch den Amerikaner hir nei Liblingskoppel nach en zousätzleche Schub erliewen, bleift ofzewaarden. De Super Bowl gëtt all Joer vun iwwer Honnert Millioune Leit gekuckt. 2023 waren et an den USA knapp 113 Millioune Spectateuren, am Rescht vun der Welt bis zu 40 Milliounen.

Taylor Swift an Travis Kelce am Viséier vu Konservativen a Verschwierungstheoretiker

Et ass awer och net jiddereen esou vum Taylor Swift an Travis Kelce ugedoen. Eng Rei konservativ Stëmmen an den USA, alle virop Supportere vum fréieren US-President Donald Trump, gesinn an der Koppel e kënschtlecht Konstrukt vun den Demokraten, fir d'Re-Elektioun vum aktuelle President Joe Biden bei de Presidentiellen am November ze sécheren. Och d'Victoire vum Kelce sengen Chiefs géint d'49ers e Sonndeg soll dëser Theorie no scho beschlosse Saach sinn.

Zanter de 34 Joer alen Tight End vun den Chiefs 2023 bei enger Impfcampagne vu Pfizer matgewierkt huet, riicht sech d'Roserei vu Verschwierungstheoretiker a Rietskonservativen och géint hien. D'Taylor Swift ass bei genee dësen zanter hirer Kritik um deemolege President Trump an hirer Ënnerstëtzung fir säi Konkurrent Joe Biden am Joer 2020, souwisou schonn ënnen duerch.

Wat steet sportlech um Programm?

De Super Bowl ass natierlech vill Show a Programm ronderëm, ma um Terrain kämpfen awer zwou Ekippen ëm de Gewënn vun der Lombardi Trophy an domadder ëm den Meeschterschaftstitel an der wichtegster American-Football-Liga op der Welt. E Méindeg de Moien um 0.30 Auer eiser Zäit trieden dann d'Kansas City Chiefs an d'San Francisco 49ers zu Paradise, engem Viruert vu Las Vegas, géinteneen un.

D'49ers waren déi stäerkst Ekipp an hirer Divisioun an och an hirer Conference, der AFC. Si konnten 12 vun hire 17 Matcher an der regulärer Saison gewannen an haten doduerch an all de Playoff-Partien den Heemvirdeel. Am "Conference Championship"-Match, wat u sech d'Halleffinall fir de Super Bowl ass, hu si bewisen, datt si Nerven aus Stol hunn, an hunn aus engem 7:24-Réckstand eng 34:31-Victoire gemaach.

D'Ekipp ëm den Travis Kelce, also d'Kansas City Chiefs, dogéint goufen zwar an hirer Divisioun och déi Éischt, an hirer Conference, der NFC, si si awer just op Plaz 3 gelant. An de Playoffs hu si awer eng Schëpp dropgeluecht a konnten am "Conference Championship"-Match den Toppfavoritten op de Super Bowl dëst Joer, d'Ravens vu Baltimore, auswäerts eliminéieren.