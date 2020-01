D'Radaren op de roude Luuchte kënnen net nëmmen ze héich Vitessen detektéieren, mä och, ob en Automobilist iwwer Rout gefuer ass.

Ob dës Radare mat enger Videoiwwerwaachung ausgerëscht ginn, wollt den LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo vum Mobilitéitsminister François Bausch wëssen.

An enger éischter Phas soll esou ee Radar vun der neier Generatioun op der Stäereplaz an der Stad, wou den Tram fiert, installéiert ginn. Donieft soll och ee Pilote-Projet um Schlammestee realiséiert ginn. An neen, aneschters wéi a Frankräich, wäerten déi Radaren net mat enger Kamera ekipéiert ginn, schreift de Minister Bausch.

A Frankräich suergen déi jo fir eng gewësse Polemik, well doduercher och aner Infraktiounen, wéi zum Beispill Handy um Steier, kënnen nogewise ginn.