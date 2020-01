Anescht wéi am Koalitiounsaccord fixéiert, soll sech awer näischt un de Fraise fir Deplacementer änneren.

D'Präisser op der Pompel sinn am Januar an d'Luucht gaangen a wäerten dat och nach emol maachen, via eng Hausse vun den Accisen, déi tëscht Februar an Abrëll soll geschéien. Rieds geet vu 5 Cent um Liter Diesel an 3 Cent fir de Bensin. Dëst hat de Finanzminister Gramegna eng éischte Kéier an der RTL-Emissioun Background am Dezember annoncéiert.

Un dëser Hausse gëtt och wieder festgehalen. Dat confirméieren d'Ministeren Turmes a Gramegna an hirer Äntwert op eng urgent parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Gilles Roth.

Wéi et awer heescht, géif sech d'Hausse esou maachen, datt sech un d'Präisser op de Bensinsstatiounen an de Nopeschlänner ugepasst gëtt, grad wéi un d'international Pëtrolsmäert.

E Moratoire op de Präisser, sou wéi vum Groupement Pétrolier gefrot, soll et kee ginn. D'Regierung verweist op de Klimaschutz a seet, datt d'Präis-Augmentatiounen sozial ofgefiedert ginn: sou soll d'Frais de déplacement (Pendlerpauschal), anescht wéi am Koalitiounsaccord fixéiert, awer um selwechte Niveau bleiwen.