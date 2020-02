De Contournement, dee schonn zanter Jore geplangt ass a Mëtt des Joers sollt ugefaange gi mat bauen, steet elo awer erëm op der Kipp.

Et feelt eng aktuell Ëmwelt-Autorisatioun. Dat hunn déi Responsabel vum Schäfferot e Méindeg vum zoustännege Minister François Bausch erkläert kritt. Ma fir dës Autorisatioun ze kréien, missten nei Etüde gemaach ginn, déi sech wäerten iwwert Méint zéien. Ënnert anerem misst gekuckt ginn, wéi eng Villercher iwwert dëst Gebitt fléien.

Beim Dippecher Schäfferot stéisst dës Noriicht op grousst Onverständnes. No ronn 15 Joer, an deenen un deem Projet geplangt gouf, muss de Chantier elo nach eng Kéier no hanne verréckelt ginn. An dat fir op d'mannst ee Joer, esou den opbruechten Dippecher Schäffen an Deputéierte Max Hahn.

An den Ae vun der Buergermeeschtesch Manon Bei läit d'Responsabilitéit hei kloer beim Bauhär, dat heescht de Ponts et chaussées. D'Gemeng hätt op jiddwer Fall kee Feeler gemaach. Et géif een zanter Joren op dee Contournement waarden, deen immens wichteg wier, fir d'Liewensqualitéit vun den Dippecher Awunner.

An de Spëtzestonne sinn d'Barriären op der Streck, déi mam Contournement soll entlaascht ginn, bis zu 40 Minutten an der Stonn zou. D'Konsequenz si riseg Stauen, ëmmerhi fueren eng 10.000 Autoen am Dag iwwert d'Dräikantonsstrooss. Eng immens Belaaschtung fir d'Leit, déi do wunnen. Entspriechend grouss dann och de Frust elo bei deene Gemengeresponsabel.