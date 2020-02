Et ass eng "histoire luxembourgeoise": zanter laange Joren ewell ass d'Opfaart zu Fréiseng fir op d'Saarautobunn an Direktioun Munneref gebaut, mä zou.

Se ass mat Barrièren zougesat, sou datt se net ka benotzt ginn.

Grond fir dee Blockage fir op d'A13 eropzefueren, si juristesch Expropriatiouns-Streidereien tëscht dem Staat an de presuméierte Proprietäre vun dëse Parzellen.

Iwwerdeem de Staat der Meenung ass, datt d'Terrainen vun der Opfaart him ewell gehéieren, kloe Privatleit an enger ziviller Affär géint dës Vue a reklaméieren eng Entschiedegung. De Staat klot dann och d'utilité publique an.

Mat enger entspriechender Assignatioun ass d'Stater Bezierksgeriicht zanter Längerem befaasst. Am Summer zejoert koum et zu engem Tëschen-Urteel. An engem Mount soll dann d'Affär definitiv plaidéiert ginn, sou datt d'Ministere Bausch a Gramegna am Fréijoer mat engem Verdikt rechnen.

Well dann natierlech e Recours méiglech ass, wier et awer onméiglech ze soen, wéini dann d'Opfaart kann opgoen, fir den Trafic.

Waarden bis Gras iwwert d'Affär vun der Fréisenger Opfaart gewuess ass, muss een net méi, Moos a Gras wuessen den Ament nämlech schonn op dësem puer honnert Meter laange Stéck Godrong.

© RTL-Archiv-Foto vun 2015

Wann d'Urteel positiv fir de Staat ausfält, misst egal wéi d'Opfaart nees komplett gebotzt an wuel och nees erneiert ginn.

Dës Detailer liwweren d'Ministeren op Grond vun enger parlamentarescher Fro vum DP-Deputéierte Gusty Graas.