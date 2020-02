Leit, déi den Adapto wëlle vum Mäerz u gratis notzen, mussen eng nei Kaart ufroen. Fir déi aktuell Kaarte gëllt eng Iwwergangszäit vun 2 Méint.

Et gëtt eng Iwwergangsphas fir déi Leit, déi vum Adapto-Zerwiss profitéieren, fir eng nei Kaart unzefroen, seet den Transportminister François Bausch am RTL-Interview.

Den Adapto-Zerwiss fir Leit mat enger Behënnerung, déi net eegestänneg mobil sinn, gëtt mam Recht vum ëffentlechen Transport vum 1. Mäerz u gratis an an engems reforméiert. Ënn Januar hat den Transportministère per Communiqué matgedeelt, datt déi concernéiert Persounen eng nei Kaart missten ufroen, dat gouf ënnert anerem vun der Patientevertriedung an dem Konsumenteschutz kritiséiert, well d’Leit da bannent engem Mount nach eng Kéier e Certificat bei den Dokter misste siche goen. Op Nofro sot de François Bausch awer elo, dass déi al Kaarten net direkt den 2. Mäerz oflafe wäerten, mä datt eng Iwwergangsphas vun op d’mannst zwee Méint gëlle géif.

Eng 1.200 Persoune wieren och scho virun Ënn Januar kontaktéiert ginn an hätten och schonn eng nei Kaart. Wéi vill Persounen den Ament am ganze vum Adapto-Zerwiss profitéieren, konnt den Transportminister net soen.