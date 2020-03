An Däitschland kréien d'Automobiliste bei der Erneierung vun hirer Zouloossung jo temporär méi Zäit wéinst der Corona-Kris.

Bis elo konnte si zwee Méint iwwerzéien, éier et fir d'Iwwerzéien e Protokoll gëtt. Deen Delai gouf elo op 4 Méint verlängert. Dat hat den däitsche Verkéiersminister Andreas Scheuer matgedeelt.

Kontrollstatiounen/Reportage Pit Everling

Zu Lëtzebuerg gëtt de Certificat vum Contrôle Technique wéinst der sanitärer Kris aktuell net verlängert. Dat schreift den Transportministère op Nofro hin. Bei allen Delaie fir déi technesch Kontroll wär een hei zu Lëtzebuerg am Aklang mat der europäescher Direktiv. Mat enger Ausnam: Ween, déi méi ewéi 6 Joer immatrikuléiert sinn, mussen net all zwee Joer, mä all Joer an d'Kontroll.

Deemno kéint een héchstens eng Verlängerung vun der Limitt fir Gefierer envisagéieren, déi ënnert där Altersgrenz leien, esou heescht et aus dem Transportministère. Mä och dat wär den Ament net de Fall. Ëmmerhi géife Statistike weisen, dass all Mount eng 2.500 Gefierer beim Contrôle Technique duerchfalen, schreift de Ministere. Bei enger Derogatioun vun dräi Méint, géifen dann 7.500 Gefierer op de Stroossen fueren, déi net konform wären.

Vill EU-Staaten hätten iwwregens déi selwecht Lecture wéi Lëtzebuerg.

Zu Lëtzebuerg muss een also weiderhin an den virgeschriwwenen Delaie mat sengem Gefier an déi technesch Kontroll. Allerdéngs acceptéieren d'Kontrollstatiounen den Ament emol bis den 26. Abrëll just Gefierer, bei deenen de Certificat bannent 2 Wochen ausleeft oder schonn net méi gëlteg ass.

Iwwerdeems ass den Kontakt mam Client op e strikte Minimum reduzéiert ginn. An enger Kontrollstatioun dierfen net méi ewéi 5 Persoune matenee waarden. D'Distanz vun op mannst 2 Meter muss agehale ginn. D'Préiwer mussen sech mat Händsche géint de Virus protegéieren oder d'Hänn mat Desinfektiounsmëttel propper halen. Eng Otemmask ass recommandéiert. A fir de Fall, dass e Préiwer sech an en Auto sëtze muss, ass recommandéiert, de Sëtz ze couvréieren.

Weider ass et d'Informatioun, datt Reparature vun Autoen, déi zwee Lächer gepëtzt kruten, weider solle méiglech sinn. Um Site vun der Autosassociatioun FEDAMO gëtt et eng Lëscht vun de Garagen, déi dat maachen.

Den Transportministère huet och eng Hotline installéiert fir Renseignementer oder am Fall vun engem Noutfall: 247-84958.

Communiqué

Mesures de précaution pour tous les organismes de contrôle technique au Luxembourg, applicables en raison de la pandémie du Covid-19 (31.03.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 au Luxembourg et dans un intérêt de réduire le risque de transmission pour les clients ainsi que pour l'ensemble des employés des organismes de contrôle technique, les dispositions introduites en date du 17 mars 2020 sont, jusqu'à nouvel ordre, partiellement adaptées et maintenues jusqu'au dimanche 26 avril 2020.

Les mesures de précaution suivantes sont applicables pour l'ensemble des organismes de contrôle technique:

• Les organismes de contrôle technique n'acceptent pour la période indiquée que des véhicules pour lesquels le certificat de contrôle technique viendra à échéance dans un délai de 2 semaines ou pour lesquels le certificat de contrôle technique n'est plus valable;

• Le contact avec le client est à réduire à un strict minimum;

• Le nombre de clients à l'attente dans un local fermé ne doit pas dépasser 5 personnes. En outre, une distance minimale de 2m entre les clients doit être respectée;

• Les inspecteurs de contrôle technique doivent se protéger par le biais de gants à usage unique ou par un produit désinfectant contre une possible transmission d'agents pathogènes. En cas d'utilisation de gants à usage non unique, les gants sont obligatoirement à désinfecter après chaque véhicule contrôlé;

• Il est conseillé que les inspecteurs de contrôle technique portent des masques respiratoires. En outre, si l'inspecteur doit manœuvrer un véhicule d'un client, il est recommandé d'utiliser un recouvrement de siège.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le transport routier des marchandises est devenu vital partout en Europe pour garantir l'approvisionnement en matériel médical et pharmaceutique et en alimentation. Par conséquent, le contrôle technique du matériel roulant y afférent joue un élément clef dans la protection des chauffeurs et la fourniture des marchandises. L'importance du contrôle technique vaut également pour les véhicules qui sont utilisés quotidiennement par des personnes qui continuent d'offrir leurs services dans l'intérêt du bien commun, malgré cette situation difficile.

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics se préserve le droit d'adapter les présentes restrictions en fonction de l'évaluation de la situation et peut vérifier à tout moment l'application des présentes obligations et recommandations par les organismes de contrôle technique.

François Bausch tient également à préciser qu'il se rend compte de l'importance de la tâche réalisée par le personnel des entreprises travaillant dans le domaine du contrôle technique et tient à le remercier chaleureusement pour les efforts inlassables apportés pendant les dernières semaines.

Pour tout renseignement complémentaire ou en cas d'urgence, une personne de contact est à disposition au numéro de téléphone 247-84958.

Schreiwes vun der FEDAMO

Bonjour,

Au vu de l’épidémie Corona, le gouvernement a décidé la fermeture de tous les commerces accessibles au public obligeant nos membres à fermer leur show-rooms depuis le 16 mars 2020. Les dépannages, les réparations ou entretiens urgents restent cependant possibles.

Nous sommes beaucoup sollicités ces derniers jours quant aux garages et concessions qui garantissent un tel service d’urgence.

Notre premier message à tous les concernés est de bien vouloir d’abord prendre contact avec leur garage de confiance, sinon avec l’assistance mobilité de leur véhicule, les cas échéants, les sociétés de leasing ou l’ACL.

Sans vouloir être exhaustif, nous mettons à votre disposition une liste des membres FEDAMO qui assurent un tel service d’urgence.

https://www.fedamo.lu/news/service-durgence/

Cette liste vous est fournie sous réserve et sans garantie aucune : la nécessité ou l’urgence de la réparation restant à la libre appréciation de chaque professionnel et sous réserve de la disponibilité des pièces.

Merci pour votre compréhension et restez en bonne santé.

Pour la FEDAMO

Philippe Mersch

président