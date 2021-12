Den Député-maire Marc Lies hat an enger parlamentarescher Fro Informatiounen zum Bauprojet gefrot.

Zanter iwwer enger Dose Jore gëtt iwwert den Hesper Contournement geschwat: elo ass e weidere Mosaik-Steen dobäi komm. An zwar den Avis vum Ëmweltministère zu de verschiddene Varianten, déi um Dësch leien, fir den Hesper Stadkär z'entlaaschten. Dëser Deeg ass dësen Avis, op dee laang Méint gewaart gi war, un de Minister fir ëffentlech Aarbechten iwwermëttelt ginn.

Duerno kann eréischt d'ëffentlech Consultatioun ufänken. De grénge Ministeren Dieschbourg a Bausch no gëtt de kompletten Dossier Mëtt Januar zu Hesper an der Gemeng deposéiert. Da kënnen d'Awunner den Dossier consultéieren an hir Meenung soen.

Um Regierungsrot ass et dann, fir ze decidéieren, wéi eng Variant fir d'Hesper "Umgehung" zeréck behale gëtt. D'Prozedur ass domat net eriwwer, well dann de Bauprojet ausgeschafft an e Finanzéierungsgesetz an der Chamber deposéiert gëtt.

D'Aweiung vum Hesper Contournement ass also net fir haut oder muer, mä d'Prozedur ass op d'mannst um gudde Wee.