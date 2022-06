An de Summerméint kënne Passagéier fir nëmmen e puer Euro de Mount mat Bus a Bunn queesch duerch Däitschland fueren.

Mam 9-Euro-Ticket wëll de Bundestag d'Leit iwwer déi nächst Méint entlaaschten a Bus- an Zuchkritiker vun der méi klimafrëndlecher Alternativ zum Auto iwwerzeegen. Dowéinst ka jiddereen, dee sech am Juni, Juli oder August en Ticket keeft, fir 9 Euro wärend engem ganze Mount mam ëffentlechen Transport duerch Däitschland reesen. Allerdéngs ginn et hei eng Partie Saachen ze bedenken. Ganz sou einfach ass et nämlech net.

Net all Streck am Ticket abegraff

Den Ticket gëllt fir Linnebusser a Bunnen am No- a Regionalverkéier. Dorënner ziele Regionalbunn, Regionalexpress, Interregioexpress, Tram, Metro an S-Bunn. ICE, Intercity an Eurocity falen net ënnert den 9-Euro-Ticket. Dat selwecht betrëfft verschidden Zich, déi als "Fernzüge" agestuuft, awer normalerweis mat engem "Nahverkehr"-Ticket kënne benotzt ginn. Op dëse Strecke kënne Passagéier net vum 9-Euro-Ticket Gebrauch maachen. Dowéinst kréie Reesender geroden, och dat Klenggeschriwwent ze liesen. A sou Fäll gëtt "9-Euro-Ticket net gëlteg" ugewisen.

Och Abonente profitéieren

Eng Fro, déi an der Lescht heefeg opgeworf gouf, ass, ob d'Abonenten duerch déi temporär Offer méi schlecht ewechkommen. Nee, dës Leit mussen net aktiv ginn, berouegt d'Deutsche Bahn. Alleguerten d'Aboen, déi am Zäitraum vum 1. Juni bis den 30. August gëlteg sinn, profitéiere vum 9-Euro-Ticket. Hei gëtt net de gewinnte Betrag automatesch ofgebucht, mä just 9 Euro de Mount. Wien e Joresabo huet, kritt spéitstens Ufank September d'Sue rembourséiert.

Wou kritt een den Ticket ze kafen a wien dierf matfueren?

Ze kafe kritt een d'9-Euro-Tickete bei der DB um Site selwer an an der App, wéi och bei den Automaten an a Reeszenteren op de Garen. Den Ticket ass vum éischten Dag vum Mount (0:00) bis de leschten Dag vum Mount (24:00 Uhr) gëlteg. Et ass deemno net méiglech, den Ticket iwwer 4 Woche vum 15. Juli bis beispillsweis de 15. August ze benotzen. Passagéier kënnen donieft och just an der 2. Klass matfueren. En ass net gëlteg an der éischter Klass.

Fir Kanner ënner 6 Joer ass den Transport gratis, Jonker tëscht 6-14 Joer mussen 9 Euro de Mount bezuelen. Fir mëttelgrouss a grouss Hënn an Hausdéiere ginn et iwwerdeems keng 9-Euro-Ticketen. Fir si muss e separaten Ticket kaf ginn, deen no de regulären Tariffer verrechent gëtt.

Offer kënnt gutt bei de Leit un

D'Nofro ass enorm. Der DB no goufe schonn iwwer 1 Millioun där Kaarte verkaf. Fir e grousse Chaos wärend de Summeméint ze vermeiden, wëll d'DB 50 zousätzlech Zich an domat 60.000 zousätzlech Sëtzplazen a méi Personal asetzen. Wärend de Feierdeeg soll d'Offer op beléiften Touristestrecken erhéicht ginn.

Net nëmme fir Awunner aus Däitschland, déi hiert Heemechtsland wëllen entdecken, kann den 9-Euro-Ticket interessant sinn, ma och zum Beispill fir däitsch Frontalieren, déi zu Lëtzebuerg schaffen. Den ëffentlechen Transport jo ass zanter dem 29. Februar 2020 am Grand-Duché gratis. Déijéineg, déi hannert der Grenz wunnen, mussen zanter deem Dag just nach fir den ëffentlechen Transport an hirem Heemechtsland bezuelen. Mat der neier Offer vun der DB kënnen d'Frontaliere wärend de Méint Juni, Juli an August fir nëmmen 9 Euro de Mount op d'Schaff fueren. Aus Lëtzebuerger Siicht kann den 9-Euro-Ticket och eng gutt Affär sinn. Ob Kolleegen am Nopeschland besichen, e kuerze City-Trip op Mainz, Düsseldorf oder Frankfurt oder eng Plage-Vakanz am Norde vun Däitschland: wie vu Lëtzebuerg aus mam ëffentlechen Transport fortfiert, bezilt deemno just 9 Euro fir déi komplett Streck.