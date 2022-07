D'franséisch Regierung huet d'Erhéijung vum Tankrabatt ugeholl. D'Baisse wäert awer nëmmen zwee Méint unhalen, bis d'Präisser rëm an d'Luucht ginn.

Am September an Oktober gëtt d'Remise op de Sprit deemno vun 18 op 30 Cent eropgesat. Am November an Dezember sinn et dann nëmmen nach 10 Cent de Liter.

D'Reduktioun, déi den 1. Abrëll a Kraaft getrueden ass, sollt eigentlech schrëttweis auslafen an duerch d'Indemnitéit fir Leit, déi vill ënnerwee sinn, ersat ginn. D'Reegelung, bei där déi concernéiert Persounen eemoleg tëscht 100 an 300 Euro ausbezuelt kréien, géing awer nëmme verréckelt an net ganz ofgeschaaft ginn, heescht et vun der Regierung.

Iwwerdeem huet och TotalEnergies ugekënnegt, d'Remise un den Zapsailen bis zum Enn vum Joer verlängert gëtt. D'Entreprise huet deemno e Rabatt vun 20 Cent de Liter tëscht September an November versprach, dono sinn et dann och just nach 10 Cent bis zum Schluss vum Joer.

Zu Lëtzebuerg gouf de Rabatt vu 7,5 Cent op de Liter Sprit jo bis den 31. August verlängert.

Méi Informatiounen iwwert d'Remise a Frankräich fannt Dir bei eise Kolleege vum RTL 5minutes.