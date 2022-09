Wien am Norde wunnt, ass et gewinnt, méi laang ënnerwee ze sinn. D'Trajetszäit fir op Ettelbréck wäert sech elo awer fir vill Leit verlängeren.

Dat, well den Tunnel Schieburg tëscht Kautebaach a Clierf Enn August an e Koup gefall ass. En Dënschdeg huet d'CFL hir Ersatzmesurë virgestallt. Op der Streck tëscht Kautebaach a Clierf wäert nämlech esou bal keen Zuch méi fueren.

Op d'mannst bis den 11. Dezember wäert dësen Tunnel mol nach gespaart bleiwen, an domat fält och den Zuchverkéier op der Streck tëscht Clierf a Kautebaach aus. Bis zu 500 Leit mussen an de Spëtzestonnen dann op den Ersatzverkéier zeréckgräifen, deen iwwert zousätzlech Busser assuréiert gëtt. Op der Streck Ëlwen-Clierf-Stad misst een awer mat enger hallwer Stonn méi rechnen. Dat wier net z’evitéieren, well de Wee iwwert d'Stroossen uewen iwwert d'Koppe géif goen an een net parallel zu de Schinne fuere kéint. Tëscht Ettelbréck an der Stad géingen d'Zich dann an der gewinnter Kadenz fueren.

Fir d'Rentrée vun de Lycéeën d'nächst Woch hätt een zousätzlech Busser organiséiert. "Mir denken, dass dat duer geet, a wann net, mussen zousätzlech Busser en place gesat ginn", erkläert de Marc Hoffmann, Directeur Activités Voyageurs.

E Méindeg gouf et ewell Kritik, well een Ersatzbus moies net koum. Et wier kee vergiess ginn, ma de Bus wier an enger Kéier hänke bliwwen. Mëttlerweil hätt een dowéinst op méi kleng Gefierer zeréckgegraff.

Wat déi aner grad esou al Tunnellen op der Nordstreck ugeet, bräicht ee sech keng Suergen ze maachen, esou den Henri Werdel, Direkter vun der Infrastrukturgestioun. Den Tëschefall am Tunnel Schieburg hätt näischt mat der allgemenger Statik vum Tunnel ze dinn, mee wier geschitt, wéi am Kader vu Bauaarbechten d'Voûte aus dem Tunnel erausgeholl gi wier. Et hätt ee scho méi dacks esou Aarbechten duerchgefouert an et wier nach ni esou eppes geschitt.

Enn September kéint ee warscheinlech soen, wéi et op der Streck Clierf-Kautebaach weidergeet.