Op der däitscher A64 tëscht dem Grenziwwergang Waasserbëlleg an dem Parking Markusberg virun der Ausfaart Tréier staut et wéinst enger Policekontroll.

Wéi déi Tréierer Bundespolizei op Nofro matdeelt, leeft zanter e Mëttwoch an der Mëttesstonn um Parking Markusberg op der A64 eng gréisser Policekontroll, dat am Kader vun der grenziwwerschreidender Migratiouns- a Schleisungskriminalitéit. Souwuel Autoe wéi och Camione gi vun der Autobunn guidéiert. Well et duerch d'Kontroll ëmmer nees zu engem gréissere Réckstau koum, ass dës schonn e puermol fir jeeweils eng Véierelsstonn gestoppt ginn. Esou konnt de Verkéier sech nees e bëssen normaliséieren. Géint 16.45 Auer huet den ACL fir déi betraffe Streck nach aacht Kilometer Stau gemellt. Ëm kuerz virun 18 Auer koum dunn d'Matdeelung, datt d'Policekontroll fäerdeg wier a sech de Stau lues a lues opléist.

En Dënschdeg de Moien huet déi Lëtzebuerger Police dann och dräi Leit un déi Tréierer Bundespolizei iwwerginn. Zu Wasserbilligerbrück sinn zwee syresch an ee libesche Staatsbierger un déi däitsch Kolleegen ausgeliwwert ginn. Déi zwee Syrer goufen no der Kontroll un déi jeeweils zoustänneg Auslänneragence weiderginn.

De libesche Staatsbierger hat allerdéngs wéinst Kierperverletzung zu Berlin nach eng Prisongsstrof vu véier Méint ausstoen. Vum Geriicht am däitsche Freiberg gouf et iwwerdeems nach een Uerder fir d'Untersuchungshaft, dat well him Déifställ virgeworf gëtt. Hie steet am Verdacht, am Joer 2018 Géigestänn am Wäert vun 950 Euro aus verschiddene Wunnenge geklaut ze hunn.