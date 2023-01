Glat Stroossen ass wuel den Albdram vun all Automobilist. Wéi reagéiert ee richteg, wann de Won sech op eemol selbststänneg mécht?

Et ass gewosst, dass wann et iwwert e puer Deeg reent, d'Waasser op der Strooss stoe bleift an nëmme lues nees ofleeft. Dacks entsteet do déi sougenannten Aquaplaning-Gefor, déi vu villen Automobilisten ënnerschat gëtt. D'Laura Lessyn weist an deem Sënn op d'Risike bei ze vill Waasser an der Strooss hin.

Nonstop Reen erhéicht de Risiko fir Aquaplaning. Wann dann nach héich Vitess an d'Spill kënnt, gëtt et geféierlech, zum Beispill op den Autobunnen. Ma och well weder den "ABS" (Antiblockéiersystem) nach den "ESP" (elektronesche Stabilitéitsprogramm) richteg hëllefen an agräife kënnen an deem Fall.

De Frank Maas vum ACL seet eis, op wat een oppassen soll:

"Fir Aquaplaning ze evitéieren, ginn et e puer Reegelen: Éischtens sollen d'Pneuen de richtege Loftdrock hunn, wéi och genuch Profil a wat déi Rille méi déif sinn, wat et manner séier zu Aquaplaning kënnt, well et ass am Endeffekt de Profil, wou d'Waasser verdrängt. Bei Wanterpneuen ass d'Lafrichtung vun de Pneue mat engem Feil gezeechent a wann d'Rieder falsch montéiert sinn, guer kee Waasser verdrängt ka ginn. Wichteg sinn och gutt Amortisseuren drop ze hunn, well se garantéieren, dass de Pneu de Kontakt mat der Strooss bäibehält."

Eng genee Vitess, fir duerch d'Waasser ze fueren, gëtt et net, et soll ee mat Viraussiicht fueren a seng Vitess der Situatioun upassen, sou hält een de Risiko méi kleng. Mee wat geschitt wärend dem Aquaplaning mat de Pneue vum Gefier?

Nach emol de Frank Mass:

"Aquaplaning ass eigentlech näischt aneschters, wéi een Opschwamme vum Auto um Waasser op enger extrem naasser Strooss, well eben dëst Waasser net séier genuch kann evakuéiert ginn, entsteet ee Waasserkäil tëscht der Fuerbunn an dem Pneu. Dobäi verléieren d'Rieder den direkte Kontakt zu der Strooss an de ganzen Auto ass net méi richteg ze kontrolléieren. Also ass et schonn eng geféierlech Situatioun, well ee guer keen Afloss méi op säi Fuerverhalen huet."

© RTL Archivbild

Am schlëmmste Fall kéint den Auto sech ëm seng eegen Achs dréinen, wat zu engem Accident féiere kann, well ebe guer kee Kontakt méi mat der Fuerbunn besteet. Dofir wär et gutt, bei Aquaplaning de Gas ze reduzéieren, sou datt am beschte Fall keng Motosbrems muss wierken, méi ferm Bremsunge solle verhënnert ginn an d'Steierrad soll een ëmmer riicht halen.

A wat nach Frank Maas?

"Bei enger manueller Boîte, d'Kupplung duerchdrécken a bei enger automatescher Gangschaltung um D (Drive) stoe bleiwen."

Iwwregens hu se Reen a Schnéi gemellt. Passt Äre Fuerstil deemno de Wiederkonditiounen un.