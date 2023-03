Et dauert op d’mannst 7 Wochen, bis de Fiels op der Héicht vu Bierden stabiliséiert gëtt, an och beim Tunnel Schieburg gëtt et e Retard vu 6 Woche minimum.

Et ass een eemolege Virfall, also déi éischte Kéier zanter Joerzéngten, dass d'CFL mat esou Sécherheetsrisike konfrontéiert sinn, dass den Zuchtrafic wéi aktuell tëscht Ettelbréck a Kautebaach op der Héicht vu Bierden muss gestoppt ginn. Och tëscht Kautebaach a Wolz fiert keen Zuch. Dat sot den CFL-Generaldirekter Marc Wengler en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz op der Stater Gare.

Am Grand-Duché gi 5 Prozent vun den Zuchstrecken, also ronn 13 Kilometer duerch de Fiels, dovunner 8,5 Kilometer nërdlech vun Ettelbréck. Pro Kalennerjoer ginn ronn 1,2 Milliounen Euro investéiert, fir dës Strecken z'amenagéieren. Zu Bierden wier leschte Summer schonn eng sougenannten Chambre d'éboulis frësch gemaach ginn an do hätt ee scho festgestallt, dass am Fiels e méi grousse Problem wier. Dat hätt een dunn an den Aarbechten consideréiert. Dës Woch wier awer elo duerch de ville Reen, Fielsen gerutscht. Du wier een Expert op d’Plaze komm an doropshin hätt een d’Entscheedung geholl, fir den Trafic ze stoppen. De Sécherheetsrisiko wier ze grouss gewiescht.

Et géing op d'mannst mol nach 7 Wochen daueren, bis deen do Deel vun der Streck nees kann opgoen. Et ginn och eng ganz Rei Substitiounsbusser proposéiert.

Wat den Tunnel Schieburg ugeet, do ass et d'Annonce, dass den Datum vum 17. Abrëll net kann agehalen ginn. E Grond dofir ass de ville Reen, besonnesch no de laangen an dréchenen Summeren, déi de Chantier natierlech affektéieren. Mee den Haaptgrond fir den Delai wier och déi Cavitéit, déi een aktuell géing mat Béton besprëtzen, well dës wier méi grouss wéi ursprénglech gemengt. Et waren 10 Buerungen programméiert, elo wier een bei iwwer 70 Buerungen mat Sprëtzbëtong. Dat wier den Haaptgrond fir dëse Retard. E geneeën Timing géing bis Enn d'nächst Woch annoncéiert ginn. Aktuell rechent een awer mat minimum 6 weidere Woche Retard.