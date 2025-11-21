Op der Pompel
98er Bensinn, Diesel a Masutt gi méi bëlleg
© Vincent Feuray / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
En Dënschdeg um Hallefnuecht ass et nees eng Präisbaisse beim Diesel a Masutt. Och den 98er Bensinn gëtt méi bëlleg.
Beim Diesel ass et eng Baisse vun 3,6 Cent op dann nach 1,496 Euro de Liter. Den 98er Bensinn gëtt iwwerdeems 3 Cent méi bëlleg a kascht dann nach 1,606 Euro de Liter.
Beim Masutt (10 ppm) ass et eng Baisse vun 3,8 Cent op 0,924 Euro de Liter.
© RTL Grafik
