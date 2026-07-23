RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wisou de kugelséchere Gilet?"Wann d'Patrull hätt missen an den Asaz, wär ech matgaangen"

Carine Lemmer
De Léon Gloden äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Dan Biancalana.
Update: 23.07.2026 12:59
Den Inneministère confirméiert, datt de Minister Léon Gloden bei enger Patrull vun der Police am Garer Quartier mat dobäi war an do och e kugelséchere Gilet unhat.
Den Inneministère confirméiert, datt de Minister Léon Gloden bei enger Patrull vun der Police am Garer Quartier mat dobäi war an do och e kugelséchere Gilet unhat.
© Screenshot Instagram Léon Gloden

Den Inneminister mat engem kugelséchere Gilet op der Stater Gare huet fir vill Reaktioune gesuergt. Den LSAP-Deputéierten Dan Biancalana wollt an enger parlamentarescher Fro och Detailer gewuer ginn.

De Léon Gloden huet elo an "Ech-Form" geäntwert. Hie wär de 14. Juli owes no 22 Auer ënner reelle Conditioune bei enger Policepatrull am Stater Garer Quartier derbäi gewiescht. Am Fall, wou d'Patrull op en Asaz geruff gi wär, wär de Minister matgaangen. Dowéinst hätt hien op Urode vun der Police a vu sengem Sécherheetsbeamten eng Schutzwest ugedoen. Sou e kugelséchere Gilet géif fir jidderee preventiv recommandéiert ginn, dee bei enger Policepatrull derbäi ass.

Den LSAP-Deputéierten Dan Biancalana hat och gefrot, firwat dann d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, déi och matgaangen ass, keng sou West unhat.
De Léon Gloden geet net spezifesch dorobber an, mä präziséiert, datt all Persoun, déi d'Police begleet am Fall vun engem onerwaarten oder potentiell geféierlechen Asaz de selwechte Risiken ausgesat ass wéi d'Beamten.

Et wär jidderengem selwer iwwerlooss ze decidéieren, ob en e Schutzgilet undeet oder net. Hien als zoustännege Policeminister hätt sech awer selbstverständlech un d'Uweisunge vun der Police gehalen.

Den Inneministère confirméiert, datt de Minister Léon Gloden bei enger Patrull vun der Police am Garer Quartier mat dobäi war an do och e kugelséchere Gilet unhat.
RTL-Faktencheck
Hat den Inneminister bei enger Patrull vun der Police e kugelséchere Gilet un?

Am meeschte gelies
Europa
Grouss Bëschbränn a keen Enn a Siicht, 12.000 Leit am franséische Gironde evakuéiert
Video
US-Bericht
Trump wëll FIFA-President Infantino als neien UN-Generalsekretär
Gréissere Chantier vu Luxtram um Kierchbierg
Tramslinn ass vum 22. Juli owes u bis den 9. August ënnerbrach
Video
Audio
Fotoen
No déidlecher Gewalt u Studenten
Zwou Dote maache "perplex, traureg a rosen", sou den Tréierer Buergermeeschter
Audio
CGDIS
Wéinst Kollisiounen a Chutte gouf et e Mëttwoch de Mëtteg fënnef Blesséierter
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Sträit zu Bouneweg
E Mann gouf mat engem Messer menacéiert
Bal 3.500 Incidenten am ëffentlechen Transport
Gewerkschafte gi Piste fir méi Sécherheet u Bord
Audio
2
Rouspert-Mompech
Onbekannter klauen iwwer 500 Liter Diesel aus Recyclingszenter
No Verlängerung vun Ouvertureszäiten
Zuel un Demandë beim Nationalen Zenter fir Affer vu Gewalt a kierzter Zäit staark geklommen
Stroossen
SAMU am Asaz no Chute vu Motocyclist um Mëttwoch den Owend
Invité vun der Redaktioun (23. Juli) - Josée Kirps
D'Inventairë vum Nationalarchiv sollen nach méi accessibel ginn
Video
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.