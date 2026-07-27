RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aktuell leeft alles no PlangNach bis den 9. August inclus gëtt Dag an Nuecht un der Tramslinn geschafft

Marlène Clement
Gréissere Chantier tëscht der Rouder Bréck an der Philharmonie wéinst neier Tramslinn.
Update: 27.07.2026 13:13

Tramschantier um Kierchbierg (27.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Nach bis den 9. August inclus zirkuléiert keen Tram tëscht der Rouder Bréck an der Philharmonie, dat wéinst engem gréissere Chantier fir den Ausbau vum Tram um Kierchbierg.
Zil vun deenen Aarbechten ass et, den Europäesche Geriichtshaff, d'Europäesch Investitiounsbank an d'Europaschoul un den Tram unzebannen. Bis déi nei Tramslinn ganz fäerdeg ass, dauert et awer nach e bëssen.

© Marlène Clement

Am Hierscht d'nächst Joer soll se fäerdeg sinn. Zanter fënnef Deeg gëtt op der Kräizung tëschent der Avenue John F. Kennedy an dem Boulevard Konrad Adenauer Dag an Nuecht geschafft. Mir waren e Méindeg de Moien op der Plaz an hu mam Jean-Charles Wiart vu Luxtram de Point gemaach. Den Ament leeft alles no Plang.

© Marlène Clement

"Ce matin, nous allons réaliser la pose des aiguillages de chantier, qui permet la connexion de la ligne existante avec la future extension sur le Boulevard Adenauer, au Kirchberg. Aujourd'hui, il va être levé des appareils de voie qui ont été prémontés aux abords du chantier, pour être au plus près et pour permettre la réalisation de cette phase de chantier le plus rapidement possible."

© Marlène Clement
Gréissere Chantier vu Luxtram um Kierchbierg
Tramslinn ass vum 22. Juli owes u bis den 9. August ënnerbrach

Am meeschte gelies
Terror bei CSD zu Berlin
Presuméierten Täter bei Policeasaz ëm d'Liewe komm
Video
Attack op CSD: Lëtzebuerger temoignéiere vu Berlin
"Immens grousse Schock, deen duerch déi Berliner Communautéit gaangen ass"
Video
Audio
Fotoen
Chance vun 1 zu 15 Milliounen
Fra bréngt eeneeëg Véierlingen op d’Welt
Video
Beschbränn a Südeuropa
D'Flame si just nach eng 15 Kilometer vu Bordeaux ewech, Etat d'Urgence an der Regioun Madrid
Video
Tréier (D)
16 Joer al Fra am Zuch sexuell belästegt ginn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Internationale Wuerentransport
Tachograph obligatoresch – Douane mécht vum 1. August u Kontrollen
3
Aus Sécherheetsgrënn
Vum 31. Juli u kann een op der Jonctioun Lankelz net méi no lénks ofbéien, fir op d'A13 ze kommen
Europäesche Konstrukteursverband ACEA
Et ginn ëmmer méi Hybrid- an E-Autoe verkaf
Gréissere Chantier vu Luxtram um Kierchbierg
Tramslinn ass vum 22. Juli owes u bis den 9. August ënnerbrach
Video
Audio
Fotoen
Den 21. Juli huet de Finanzminister Gilles Roth am Journal op der Tëlee direkt op e puer Theme reagéiert.
Finanzminister am RTL-Interview
Israel-Bonds iwwer Lëtzebuerg verkafen? - "Den Emprunt wäert net verlängert ginn", seet de Gilles Roth
Video
17
Extensioun vum Tram Richtung Stroossen
Mobilitéitsministesch reagéiert: "Dass d’Geschäfter op der Areler Strooss zoumaachen, huet näischt mam Tram ze dinn!"
Video
Audio
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.