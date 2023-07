Iwwer 20 Millioune Leit liewen am Mali, dat deels ënner ganz schlechten a schwéiere Konditiounen.

Dës Populatioun, mat iwwer 65 Prozent jonke Leit ënner 25 Joer, muss sech mat zwou grousse Krisen ausernee setzen:

Komplizéiert ekonomesch a politesch Situatioun

Ronn 8,5 Millioune Persoune sinn direkt vun der Kris am Mali betraff a ronn 5,9 Millioune vun hinne brauchen humanitär Hëllef.

Klimawandel trëfft de Mali

D'Land huet rezent mat engem nach méi secke Klima, méi Dréchent a manner Reen ze kämpfen.

Ma wou kënnt de Problem hier?

Am Mali ginn et grouss reliéis Tensiounen a vill Flüchtlingen. D'Land produzéiert an huet net genuch Liewensmëttel, fir jiddereen z'ernieren, well d'Bauere nieft dem Klimawandel an der nach méi strenger Dréchent och mat Terroristen ze kämpfen hunn. Grad am Zentrum vum Land, wou ënner anerem d'Hëllefsorganisatioun Caritas am Asaz ass, huet sech d'Situatioun rezent nach eng Kéier verschlëmmert.

