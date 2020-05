E Mëttwoch de Moien ass et am Bundestag ëm déi däitsch Grenze gaangen, déi zanter Mëtt Mäerz zum gréissten Deel zou sinn.

Dat Grenzkontrolle lues a lues ewechfalen, begréisst och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. An engem Communiqué heescht et, datt dës Entscheedung net nëmmen eng Erliichterung fir d'Mënschen an der Regioun sinn, mä och e wichtegt Signal a Richtung Schengener Ofkommen.

Well d'Entwécklung zu Lëtzebuerg esou positiv ass, wäerten d'Grenzen hei schonn de 15. Mee opgoen, esou den Horst Seehofer.

Extrait Horst Seehofer

"Zuerst Luxemburg, da werden wir die Binnengrenzkontrollen mit Ablauf des 15. Mai beenden. Das erlaubt die Gesamtlage und auch die Erfahrung der Bundespolizei in den letzten Wochen. Also mit Luxemburg keine Verlängerung der Grenzkontrollen, sondern Auslaufen am 15. Mai."

Mat den aneren Nopeschlänner, Frankräich, Éisträich an d'Schwäiz, huet ee sech op de 15. Juni gëeenegt.

An enger éischter Phas sollen effektiv den Iwwergang op de Lëtzebuerger Grenzen méi liicht gemaach ginn.

Déi Lénk hu sech an engem Schreiwes e Mëttwoch de Moie fir eng komplett Ouverture vun de Grenzen ausgeschwat. Besonnesch fir déi Leit, déi zu Lëtzebuerg schaffen, wier dat favorabel.

De Communiqué vum Jean Asselborn

Jean Asselborn begrüßt die Grenzöffnung zu Deutschland (13.05.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Jean Asselborn, begrüßt die heutige Entscheidung der deutschen Bundesregierung den grenzüberschreitenden Verkehr in Kürze wieder an sämtlichen Übergangsstellen zuzulassen, sowie die systematischen Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Luxemburg aufzuheben.

„Diese Entscheidung wird nicht nur konkrete Erleichterungen für die Bürger und Unternehmen beiderseits der Grenze bringen, sondern ist auch ein wichtiges Signal hinsichtlich einer schrittweisen Wiederinkraftsetzung des Schengener Abkommens", so Jean Asselborn. „Der heutige Beschluss der Bundesregierung sollte es ermöglichen die nach wie vor schwierige Situation an unserer Grenze zu Deutschland zu entschärfen und das Vertrauen der Bürger in offene Grenzen in unserer europäischen Modellregion wiederaufzubauen".

„Es ist erfreulich zu sehen, dass wir in diesen schwierigen Zeiten sowohl bei unseren direkten Nachbarn als auch innerhalb der Bundesregierung auf Verständnis zählen konnten".

Luxemburg hat sich seit Beginn der Krise bei der Bundesregierung für eine Aufhebung der eingeführten Maßnahmen eingesetzt.

Es gelte nun, zusammen mit den deutschen Partnern auszuarbeiten wie dieser prinzipielle Beschluss der Beendigung der Grenzschließungen und –kontrollen, konkret umgesetzt wird, vor allem vor dem Hintergrund der in Deutschland geltenden Quarantänebestimmungen. „Sowohl in Luxemburg als auch in Deutschland gelten weiterhin eine Reihe von Einschränkungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung, die es zu respektieren gilt", unterstrich Minister Asselborn.