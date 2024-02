Ermëttler an Däitschland, méi genee an Hessen, sinn elo géint e 15 Joer ale Jong virgaangen, dee massiv den Noutdéngscht mëssbraucht soll hunn.

Net nëmme soll hie falsch Uriff bei der Police oder dem Noutdéngscht gemaach hunn, ma soll och beispillsweis e Liwwerdéngscht mat falsche Menacen an Nout-Uriff kontaktéiert hunn. Dem Jugendleche gëtt elo Stéierung vum ëffentleche Fridden duerch d'Menacéiere vu Strofdoten virgehäit, sou dat hessescht Landeskriminalamt zu Wiesbaden an de Parquet zu Darmstadt e Mëttwoch an engem Communqué.

Direkt e puer Policebüroen an e Liwwerdéngscht soll hien ëmmer nees kontaktéiert hunn an Noutriff virgetäuscht hunn. Ënnert anerem soll hie mat Amokleef a Schoulen zu Freiberg a Sachsen, Attacken op de Chrëschtmaart zu Göppingen am Baden-Württemberg an Uschléi op Garen zu Mainz a Wiesbaden gedreet hunn. D'Uriff hunn dunn och all Kéiers zu groussen Police-Asätz gefouert.