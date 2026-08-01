RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Grenzkontrollen annoncéiertDebatt ëm Migratioun a Grenzsécherung, nodeems Zéngdausende Leit zu Ceuta ukomm sinn

RTL mat AFP
Wéi de President vu Ceuta Juan Jesús Vivas matgedeelt huet, sinn an de leschten Deeg eng 60.000 Mënschen an déi spuenesch Exklav komm.
Update: 01.08.2026 11:21
Die Ankunft zehntausender Migranten in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika hat in der EU eine Debatte über Migration und Grenzkontrollen ausgelöst. US-Präsident Donald Trump sprach von einer Warnung für die USA vor den Kongresswahlen.
De spuenesche Regierungschef Pedro Sánchez huet d'Entwécklungen als een "Ugrëff" op dat spuenescht Staatsgebitt gewäert.
© AFP

Nodeems tëscht Donneschdeg a Freideg Zéngdausende Migranten an der spuenescher Exklav Ceuta an Nordafrika ukomm sinn, ass an der EU eng Debatt iwwer Migratioun a Grenzkontrolle lassgestrëppelt ginn.

Frankräich huet decidéiert, Grenzkontrolle mat Spuenien ze maachen. De franséischen Inneminister Laurent Nuñez huet och ugekënnegt, datt zousätzlech Zaldoten a Polizisten op d'Grenz geschéckt ginn. Och mat Dronen a Loftiwwerwaachung soll d'Situatioun suivéiert ginn.

Iwwerdeems huet och Italien decidéiert, Spuenien fir ee Mount aus dem Schengen-Ofkommes auszeschléissen, fir déi italieenesch Biergerinnen a Bierger ze schützen, esou déi italieenesch Regierung. Well Spuenien an Italien keng Landesgrenzen hunn, betreffen d'Kontrolle virun allem Leit, déi mam Fliger oder Schëff reesen.

Den däitschen Innenminister Alexander Dobrindt huet Spuenien opgefuerdert, dofir ze suergen, "datt den europäesche Baussegrenzschutz assuréiert ass." Den US-President Donald Trump huet och reagéiert a sot, déi "schrecklech" Biller wieren eng Warnung fir d'USA virun de Kongresswalen.

De spuenesche Premier Pedro Sánchez huet op dës Nouvellen dann och scho reagéiert: Vun him war et den Appell, fir sech un déi europäesch Verträg ze halen. Hien huet e Samschdeg dann och eng Sonnersëtzung vun den EU-Ministere gefuerdert. An engem Bréif un d'Spëtzten vun den EU-Institutiounen huet de Sánchez d'Haltung vun de Memberlänner kritiséiert, déi duerch "Virurteeler, Falschinformatiounen, Onwëssenheet oder politesch Interesse" motivéiert wier.

Ronn 48.000 Leit hu Ceuta schonn nees verlooss

Wéi de President vu Ceuta Juan Jesús Vivas matgedeelt huet, sinn an de leschten Deeg eng 60.000 Mënschen an déi spuenesch Exklav komm, déi eng Landesgrenz mat Marokko huet. Op d'mannst 34 Migrante sinn ëm d'Liewe komm. Et ass déi gréissten Unzuel u Migranten, déi zanter 2021 a Ceuta komm sinn. A Ceuta liewen eng 87.000 Leit.

Bis um fréie Freidegowend sinn iwwer 48.000 Migranten zeréck a Marokko gaangen, wéi de spueneschen Inneministère matgedeelt huet. Engem EU-Beamten no ass bis ewell kee vun de Migranten um Buedem vum europäesche Kontinent ukomm.

Journaliste vun der Noriichtenagence AFP haten Honnerte Mënschen dobäi observéiert, wéi se ëm eng Grenzbarriär mat Marokko ronderëmgeschwomme sinn, fir a Ceuta ze kommen. Eng Rei vun hinnen hu gesot, si hätten héieren, "d'Grenz wier opgemaach ginn."

Sánchez schwätzt vun "Ugrëff" op spuenescht Staatsgebitt

De spuenesche Regierungschef Pedro Sánchez huet d'Entwécklungen als een "Ugrëff" op dat spuenescht Staatsgebitt gewäert. An engem Besuch vun der Exklav huet hie vu Gerüchter geschwat, déi vun der "Schleusermafia" no engem Geriichtsurteel a Spuenien zur Awanderung verbreet gi wieren. De Sanchez huet sech domat op een Urteel vum Ieweschte Geriichtshaff vun Ufank dës Mounts bezunn, wouno Migranten, déi illegal iwwer d'Grenz kommen, net direkt zeréckgeschéckt musse ginn, wa se iwwert de Séiwee kommen.

D'spuenesch Regierung huet dem Inneministère no Zaldoten an d'Exklav geschéckt, fir "d'Sécherheet oprecht ze erhalen". Déi marokkanesch Autoritéiten hu sech bis ewell net ëffentlech geäussert. De spueneschen Inneminister Fernando Grande-Marlaska huet d'Zesummenaarbecht mat de marokkaneschen Autoritéiten allerdéngs als "virbildlech" bezeechent.

Ceuta ass just gutt 18 Quadratkilometer grouss. Et huet mat der spuenescher Exklav Melilla déi eenzeg Landesgrenze vun der EU mat Afrika. D'Gebitter ginn dowéinst ëmmer nees vu Leit an d'Viséier geholl, déi sech an Europa ee bessert Liewen erhoffen.

Véier Lëtzebuerger sinn aktuell op Ceuta an hunn d'Situatioun live materlieft.
Verloosse Kanner, eidel Geschäfter a Restauranten
Véier Lëtzebuerger erliewen d'Flucht vun Dausende jonke Marokkaner live mat
Nach dem Ansturm zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta sind nach offiziellen Angaben mehr als 37.500 ins angrenzende Marokko zurückgekehrt. Laut einem EU-Beamten gelangte bislang keiner der Migranten auf den europäischen Kontinent.
Spueneschen Inneministère
Méi wéi 37.500 Migrante vu Ceuta zeréck a Marokko gaangen

Am meeschte gelies
Verloosse Kanner, eidel Geschäfter a Restauranten
Véier Lëtzebuerger erliewen d'Flucht vun Dausende jonke Marokkaner live mat
Video
Audio
Fotoen
Verdacht op "intellektuell Fälschung"
Geschäftsmänner Gérard Lopez an Eric Lux kréien am Dezember de Prozess gemaach
Homejacking zu Eschweiler
An Thailand festgeholl: Drëtte Verdächtegen no Homejacking an U-Haft
2 Autoen am Coup
3 Blesséierter bei Accident an der Hollerecher Strooss an der Stad
UEFA vs. FIFA
Paul Philipp: "Et soll een net mengen, et wier schonn an dréchenen Dicher"
Video
13
Weider News
Im Streit um die Schäden an einem von US-Präsident Trump renovierten Wasserbecken in Washington hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den ehemaligen US-Olympiateilnehmer David Hearn eingestellt.
Ëmstriddenen Dossier
US-Parquet stellt Prozess am Sträit ëm Schied um "Reflecting Pool" an
In Griechenland sind neue Waldbrände ausgebrochen und von Wind angefacht worden. Die Feuerwehr gab an, im Verlauf von 24 Stunden hätten sich 51 neue Feuer gebildet. Auch in der Westtürkei brach bei hohen Temperaturen und Wind ein neuer Waldbrand aus.
Duerch Wand begënschtegt
51 Bëschbränn bannent 24 Stonnen a Griicheland ausgebrach, neit Feier och am Weste vun der Tierkei
Nach dem Ansturm zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta sind nach offiziellen Angaben mehr als 37.500 ins angrenzende Marokko zurückgekehrt. Laut einem EU-Beamten gelangte bislang keiner der Migranten auf den europäischen Kontinent.
Spueneschen Inneministère
Méi wéi 37.500 Migrante vu Ceuta zeréck a Marokko gaangen
The dried-up Danube riverbed is pictured with the Paks power plant at the background, near Dunaszentbenedek, close to Paks town on July 31, 2026.
Limitéierten Atomstroum wärend dréchene Summeren?
Extreem Dréchent bréngt EU-Land Ungarn an eng Energiekris
Mehr als 27 Jahre nach dem Massaker von Recak im Kosovo hat in Pristina ein Prozess gegen 21 frühere serbische Amtsträger begonnen. Den Angeklagten werden unter anderem Mord und Folter vorgeworfen, keiner von ihnen erschien vor Gericht.
42 Zivilisten am Kosovo ëmbruecht
Prozess géint 21 Serbe wéinst Massaker am Joer 1999 lancéiert
This video frame grab obtained from an AFP video shows migrants reaching the shore of Spanish north African exclave of Ceuta, after swimming around the border fence between Morocco and Spain, in Ceuta on July 30, 2026.
Spuenien schwätzt vun enger "Attack"
Antëscht si Schätzungen no 60.000 Migranten op der Exklav Ceuta ukomm
Video
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.