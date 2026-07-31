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Homejacking zu EschweilerAn Thailand festgeholl: Drëtte Verdächtegen no Homejacking an U-Haft

RTL Lëtzebuerg
Am Kader vun den Ermëttlungen nom Homejacking zu Eschweiler vum 27. Oktober 2025 ass en drëtte Verdächtegen, deen Ufank Juli an Thailand festgeholl gouf, en Donneschdeg u Lëtzebuerg iwwergi ginn.
Update: 31.07.2026 16:34
© Domingos Oliveira

Hie gouf virun den Untersuchungsriichter zu Dikrech bruecht, ugeklot an an Untersuchungshaft gesat.

Zwee weider Verdächteger waren schonn Enn Januar 2026 op Basis vun engem europäeschen Haftbefeel un de Lëtzebuerger Autoritéiten ausgeliwwert ginn.

Beim Iwwerfall waren d'Awunner un engem Haus festgehalen a mat Gewalt a Menacen dozou gezwonge ginn, Bijouen, Aueren a Suen erauszeginn.

D'Ermëttlunge lafen nach weider. D'Justiz erënnert un d'Onscholdsvermuddung.

Vun Interpol gesicht
Drëtte Verdächtegen am Kader vun Homejacking zu Eeschwëller op Phuket festgeholl

D'Schreiwes am Detail

Communiqué de presse du Parquet de Diekirch en relation avec un homejacking à Eschweiler

(31.07.2026)

Dans le cadre de l’enquête en relation avec un homejacking le 27 octobre 2025 à Eschweiler, un troisième suspect interpellé début juillet en Thaïlande, vient d’être remis le 30 juillet 2026 par les autorités françaises au Luxembourg.

La personne a été présentée ce matin à un juge d’instruction de Diekirch, lequel a procédé à son inculpation dans le cadre de l’information judiciaire ouverte et a décerné un mandat de dépôt.

Sur la base d’un mandat d’arrêt européen, deux personnes avaient déjà été remises aux autorités luxembourgeoises les 28 et 29 janvier 2026. Présentées au juge d’instruction de Diekirch, celles-ci avaient fait l’objet de mandats de dépôt.

Lors du homejacking fin octobre 2025 les occupants avaient été séquestrés par trois personnes, qui leur avaient extorqué, par violences et menaces, des bijoux, des montres ainsi que de l’argent en liquide.

Dans le présent dossier le Parquet de Diekirch souligne l’excellente collaboration entre les autorités judiciaires luxembourgeoises, belges et françaises, qui a permis d’identifier rapidement les auteurs potentiels.

L’instruction judiciaire se poursuit.

Le principe de la présomption d’innocence est rappelé.

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