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Verdacht vu sexuellen Iwwergrëffer op Ex-MataarbechterinProcureur vum Internationale Strofgeriichtshaff zu Den Haag Karim Khan entlooss ginn

RTL Lëtzebuerg
Eng Majoritéit vun de Memberstaate vum IStGH huet e Freideg zu New York fir d'Suspendéierung vum Karim Khan gestëmmt.
Update: 25.07.2026 07:56
De Karim AA Khan wärend enger Visitt am Bangladesch 2023
De Karim Khan wärend enger Visitt am Bangladesch 2023
© TANBIR MIRAJ/AFP

De Procureur vum Internationale Strofgeriichtshaff zu Den Haag, de Karim Khan, ass entlooss ginn. D'Memberlänner hu fir seng Suspendéierung gestëmmt, nodeems hie virun engem Joer säin Amt wéinst Verdacht vu sexuellen Iwwergrëffer op eng Ex-Mataarbechterin op Äis geluecht hat. D'Majoritéit vun de Memberlänner hunn him elo "schwéiert Feelverhalen", esou wéi eng grave Verletzung vu senger Amtsflicht attestéiert.

De Karim Khan war zanter 2021 Chef-Procureur vum Internationale Strofgeriichtshaff zu Den Haag. Hien hat ënnert anerem Enn d'lescht Joer en Haftbefeel géint den israeelesche Premier gefuerdert.

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