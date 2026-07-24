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Bis Summer 2030Jürgen Klopp ass neien däitsche Futtballnationaltrainer vum 15. August un

RTL Lëtzebuerg
Den DFB huet de Jürgen Klopp offiziell als neie "Bundestrainer" virgestallt. Hien iwwerhëlt d'Nofolleg vum Julian Nagelsmann, deen nom Out bei der WM zeréckgetrueden ass.
Update: 24.07.2026 12:07
© JOHN MACDOUGALL/AFP

Nieft dem Jürgen Klopp gehéieren och seng laangjäreg Assistente Peter Krawietz a Pepijn Lijnders souwéi de fréieren Dortmund-Spiller Sven Bender zum Trainerteam. Och de Per Mertesacker gëtt neie Geschäftsféierer vum DFB.

Dem Klopp seng éischt Matcher als Nationaltrainer stinn Enn September um Programm. Den Ufank mécht den Auswäertsmatch géint Holland, duerno geet et géint Griicheland a Serbien.

De Kontrakt vum Jürgen Klopp leeft bis de Summer 2030 a trëtt de 15. August a Kraaft. Dat huet den DFB-President Bernd Neuendorf um Freideg matgedeelt.

"Et ass eng Eier fir mech", sou de Klopp.

De Jürgen Klopp

De Jürgen Klopp huet awer och eng kloer Fuerderung un d'Medien gestallt: Seng Famill soll aus den Nouvellen erausgehale ginn. Sollt dat net respektéiert ginn, géif hien d'Mandat als Bundestrainer direkt néierleeën.

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