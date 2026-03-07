RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kapstadt Südafrika setzt Arméi géint Drogebande-Gewalt an

RTL Lëtzebuerg
A Südafrika féiere kriminell Banden an de sougenannte "Cape Flats" zanter Wochen e bluddege Kampf géinteneen. D’Regierung wëll dofir d’Arméi asetzen.
Update: 07.03.2026 16:42
De President vu Südafrika Cyril Ramaphosa
De President vu Südafrika Cyril Ramaphosa
© HENRY NICHOLLS/AFP

Méi wéi 1.000 Zaldote sollen d’Police ënnerstëtzen, fir d’Gewalt tëscht de Gangs ze stoppen. Et geet dobäi virun allem ëm d’Kontroll vun Territoiren am Drogenhandel. Der Police no ginn et 90 Bande mat ronn 100.000 Memberen. Am Januar eleng si méi wéi 200 Mënschen am Bande-Krich ëm d’Liewe komm.

De südafrikanesche President Cyril Ramaphosa hat den Asaz vun der Arméi scho virun dräi Wochen an enger Ried ugekënnegt. Hie sot, d’Regierung misst handelen, fir d’Land vun der Bandegewalt ze befreien.

Allerdéngs ass net jidderee sécher, ob dëse Schrëtt laangfristeg hëllefe wäert. 2019 war d’Arméi schonn eemol an de betraffene Quartieren. Wärend där Zäit ass d’Zuel vun de Morden zwar zeréckgaangen, mee nodeems d’Zaldoten erëm fort waren, hunn d’Banden nees d’Kontroll iwwer Quartiere wéi Philippi, Hanover Park, Mitchells Plain, Lavender Hill a Bishop Lavis iwwerholl.

D’Cape Flats gëllen als eent vun de geféierlechste Gebidder vun der Welt. Vill vun de Policekommissariater mat de meeschte Mordfäll a Südafrika leien an dëser Regioun an iwwer 90 % vun de Verbrieche mat Bandebedeelegung ginn hei registréiert.

Am meeschte gelies
Am Zentrum vu Maacher
Gréissere Policeasaz wéinst engem Sträit - eng Persoun mam Messer blesséiert
Video
Fotoen
Krich am Noen Osten
Iran entschëllegt sech bei Nopeschlänner, Menacë vum Trump vu "kompletter Zerstéierung"
Ausseminister Bettel
Bis elo iwwer 500 Leit aus den Emirater rapatriéiert, Militärfliger A400M waart an Ägypten
Video
Fotoen
15
7. Dag vum Krich am Noen Osten
“Et wäert keen Ofkommes gi mam Iran, ausser déi total Kapitulatioun”
Video
Formel 1
Éischt Pole Position vun der Saison an Australien ass fir den George Russell
0
Weider News
Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Samstag mit einer massiven Angriffswelle überzogen, nach offiziellen ukrainischen Angaben wurden dabei mindestens sechs Menschen getötet. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst.
An der Ukrain
Massiv russesch Rakéiten- an Dronenugrëff - op d'mannst sechs Doudesaffer
Ee Geschoss am Himmel iwwer Dubai um 5. Mäerz.
Krich am Noen Osten
Iran entschëllegt sech bei Nopeschlänner, Menacë vum Trump vu "kompletter Zerstéierung"
Baden-Württemberg
Messerattack an enger Moschee zu Backnang – Täter nach ëmmer op der Flucht
An de Walen a Baden-Württemberg deit villes drop hin, datt et eng Course tëscht dem Cem Özdemir an dem Manuel Hagel gëtt.
Walen a Baden-Württemberg
Schwaarz-Gréng, oder awer Gréng-Schwaarz?
Audio
7
Minister Lex Delles iwwer Energiepräisser
"Et weist nach eng Kéier, wéi ofhängeg mir sinn“
Video
84
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Militärfliger gelant: 4. Maschinn mat 134 Lëtzebuerger aus dem Noen Osten ukomm
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.