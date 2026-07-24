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Persoun zu Bäerdref blesséiertAascht op Foussgänger gefall: Natur- a Bëschverwaltung erënnert drun, datt am Bësch natierlech Gefore bestinn

RTL Lëtzebuerg
En Donneschdeg ass eng Persoun bei engem Spadséiergank am Bësch schwéier blesséiert ginn. En Aascht ass vun engem Bam lass gebrach an erof op de Foussgänger gefall.
Update: 24.07.2026 16:11
© RTL

D'Rettungsdéngschter hunn d'Persoun versuergt.

D'Natur- a Bëschverwaltung erënnert drun, datt am Bësch natierlech Gefore bestinn. Besonnesch Hëtzt an Dréchent, déi duerch de Klimawandel zouhuelen, géingen d'Beem schwächen a kënnen dozou féieren, datt och Beem, déi gesond ausgesinn, eng Gefor duerstellen.

D'Verwaltung rifft dozou op, virsiichteg ze sinn, op de markéierte Weeër ze bleiwen, sech net laang ënner Beem opzehalen an temporär Spären oder Sécherheetsmoossnamen ze respektéieren.

Hei d'Schreiwes am Detail

Personne blessée lors d’un incident dans la forêt communale de Berdorf (23.07.2026)

Communiqué par : ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité / Administration de la nature et des forêts

Le jeudi 23 juillet 2026 dans l’après-midi, une personne qui se promenait dans la forêt communale de Berdorf a été grièvement blessée par une branche qui s’est brusquement détachée d’un arbre. La personne a été prise en charge par les services de secours.

Des risques naturels qui ne peuvent être exclus

Les forêts constituent des espaces naturels vivants où certains risques inhérents à l’environnement ne peuvent pas être exclus. Les périodes de chaleur et de sécheresse, accentuées par les effets du changement climatique, fragilisent davantage les arbres de sorte que des arbres même sains en apparence peuvent cacher des risques non perceptibles de l’extérieur.

Recommandations

L’Administration de la nature et des forêts invite les usagers de la forêt à faire preuve de vigilance et rappelle les recommandations suivantes:

Rester vigilant lors de promenades en forêt, en particulier après des intempéries ou de longues périodes de sécheresse;

Privilégier des espaces dégagés à l'écart des arbres lors de pauses pendant les promenades;

Rester sur les chemins et sentiers balisés;

Respecter strictement les fermetures temporaires et les mesures de sécurité mises en place

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