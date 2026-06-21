Den amerikanesche Vizepresident JD Vance ass fir d'Friddensverhandlungen mam Iran an der Schwäiz ukomm. Säi Fliger ass e Sonndeg de Moien zu Emmen bei Luzern gelant. Dat huet ee vu senge Porte-Parolle matgedeelt. E Samschdegwend war schonn déi iranesch Delegatioun an der Schwäiz ukomm. D'Negociateuren sollen e Sonndeg am Hotel Bürgenstock mat den Diskussiounen iwwer déi konkret Ëmsetzung vum Kaderaccord fir den Enn vum Iran-Krich ufänken. Wichteg Punkten wéi d'Zukunft vum iraneschen Atomprogramm, d'Roll vun Israel oder d'Gestioun vun der Strooss vun Hormus, sinn nach laang net gekläert.
Eigentlech hätten d'Verhandlungen schonn e Freideg sollen ugoen, goufen awer no hanne verréckelt. Nodeems Israel e Samschdeg trotz enger vun den USA annoncéierter Wafferou mat der Hisbollah Attacken op de Libanon geflunn ass, stoungen D'Negociatiounen dann nees op wackelege Féiss. Den Iran hat als Reaktioun op dat israeelescht d'Virgoen esouguer d'Strooss vun Hormus nees zou gemaach.