RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zuel geet liicht erof1.714 Schülerinnen hunn 2024/2025 d'Schoul ofgebrach

David Winter
Der Etüd vum Educatiounsministère no sinn et ëmmer nach d'Jongen, déi majoritär d'Schoul ofbriechen.
Update: 05.05.2026 14:57
© RTL Archiv

Fir d'Schouljoer 2024/2025 hu 7,4% vun de Schülerinnen a Schüler zu Lëtzebuerg d'Schoul ofgebrach, dat maachen am Ganzen 1.714 Etudianten aus. Fir d'Period virdru louch dës Zuel nach bei 8,2%, wat ganzer 170 Schüler méi waren. Hei den Iwwerbléck vun den Decrochagen zënter dem Joer 2020 bis haut:

  • 2020/2021: 8,2 %
  • 2021/2022: 8,1 %
  • 2022/2023: 7,6 %
  • 2023/2024: 8,2 %
  • 2024/2025: 7,4 %

Zitt een déi Schüler of, déi sech kuerz drop nees fir eng schoulesch Formatioun ugemellt hunn, kritt een den effektive Montant u Schoulofbriecher, dee fir d'Period 2024/2025 bei 5,7% läit. 2023/2024 louch een hei nach bei 6,3%. Der Etüd vum Educatiounsministère no sinn et ëmmer nach d'Jongen, déi majoritär d'Schoul méi dacks ofbriechen. Am dackste gëtt iwwregens op 5ième an op 4ième ofgebrach, also Schlësselmomenter am schoulesche Parcours vu Schülerinnen a Schüler.

De komplette Rapport iwwert den Decrochage zu Lëtzebuerg!
Hei de kompletten Detail vum Rapport

Am meeschte gelies
Trageschen Accident bei Course zu Eschduerf
Wat ass zu dësem Ament gewosst?
Video
Fotoen
A véier Bezierker am Land
Police a lokal Parquete kontrolléieren an nächste Wochen RBE
Béiwen - Noutem
Automobilist kritt Fielswand ze paken a lant mat sengem Auto um Daach - Rettungshelikopter am Asaz
Fotoen
Findel
Douane interceptéiert néng Wallisse mat bal 124.000 Zigaretten
Fotoen
Leipzig
Zwee Doudeger an eng Rei Blesséierter, nodeems Auto a Mënschegrupp fiert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Giischtercher schloen Alarm
Personalmanktem hätt Auswierkungen op d'Sécherheet am Prisong
0
Nationalen Observatoire fir Kanner, Jugend a schoulesch Qualitéit
Privat an international Schoule misste bei Auswiel vu Schüler méi staark op d'Fangere gekuckt kréien
0
Zweete Prozessdag
Haapt-Sculpteur seet aus, en hätt virun de Risike vum Emplacement vun der Skulptur gewarnt
Denkmalschutz
D'Plënner-Aktioun vun der Wandmille beim CHL ass amgaangen
Fotoen
4
Lëtzebuerger Patrimoine
Uewermaartel kandidéiert mat Schifergrouwe fir Unesco-Weltkulturierwen
Audio
Fotoen
0
Nei Zuele vum STATEC
Migratioun bleift Haaptmotor vum Bevëlkerungswuesstem zu Lëtzebuerg
11
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.