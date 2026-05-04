RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ausbroch vun Hantavirus149 Leit sëtzen op Croisièresschëff viru Cap Vert fest

AFP, iwwersat vun RTL
Nom presuméierte Ausbroch vum sougenannten Hantavirus op engem Croisièresschëff virum Cap Vert, weigere sech déi lokal Autoritéiten, d'Passagéier vum Schëff u Land ze loossen. 3 Persoune si scho gestuerwen.
Update: 04.05.2026 16:45
Nach einem mutmaßlichen Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff und drei Todesfällen besteht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kein Grund zur Beunruhigung.
D'Passagéier vun der MV Hondius dierfen um Cap Vert net u Land goen
© AFP

"Fir d'Bevëlkerung vu Cap Vert ze schützen", dierften d'Passagéier vun der MV Hondius net vu Bord goen, esou eng Spriecherin vun de lokale Gesondheetsautoritéiten an engem Radiosinterview. D'Entreprise Oceanwide Expeditions, déi d'Croisière organiséiert, huet doropshin erkläert, datt déi 149 Persounen, déi u Bord sinn, méiglecherweis op de Kanaren d'Schëff kéinte verloossen.

Nom presuméierten Ausbroch vum sougenannten Hantavirus, dee schwéier Erkrankunge vun den Otemweeër ausléise kann, waren dräi Passagéier gestuerwen. Ee positiv geteste Passagéier läit zu Johannesburg a Südafrika op der Intensivstatioun, donieft wieren zwee weiderer erkrankt a bräichten dréngend medezinesch Behandlung, sou déi hollännesch Operateure vun der Kräizfaart. D'Autoritéiten aus Holland beméie sech zesumme mat hinnen ëm eng medezinesch Evakuéierung. Dozou mussen déi Betraffe fir d'éischt u Land bruecht ginn.

Kee Grond zur Panik

Iwwerdeems betount d'Weltgesondheetsorganisatioun WHO, dass et nom Ausbroch vum Hantavirus kee Grond géif ginn, sech Suergen ze maachen. D'Gefor fir déi allgemeng Populatioun wier weider geréng, huet de WHO-Regionaldirekter fir Europa Hans Kluge verlaude gelooss. Et géif kee Grond zur Panik oder zu Reesbeschränkungen. D'MV Hondius war vun Ushuaia am argentinesche Feierland a Richtung Insele vum Cap Vert virun der Côte vu Westafrika gefuer.

U Bord gëlle strikt Hygiene- a Sécherheetsmoossnamen, déi Krank géifen isoléiert a medezinesch betreit ginn, heescht et vun der Plaz. Well d'MV Hondius net um Cap Vert dierf stoe bleiwen, soll d'Schëff viraussiichtlech op d'Kanaresch Insele weiderfueren. Aktuell gëtt gepréift, ob d'Passagéier op Las Palmas oder Teneriffa vu Bord dierfe goen.

Wat ass den Hantavirus?

Normalerweis gëtt den Hantavirus iwwer d'Ausscheedunge vun Nagedéieren iwwerdroen a léist schwéier Erkrankunge vun den Otemweeër aus. A seelene Fäll ass der WHO no och eng Iwwerdroung vu Mënsch zu Mënsch méiglech.

Am meeschte gelies
Parquet confirméiert Identifikatioun vu presuméiertem Auteur vun de Graffitien
Europaschoul I um Kierchbierg bleift no Menace vu Schéisserei dëse Méindeg zou
Video
Diddelenger Autobunn
Auto a Brand op der A3 suergt um Sonndeg den Owend fir Stau
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng léisst Punkte leien, Biissen a Munneref zéie laanscht Diddeleng
Video
Fotoen
6
Formel 1: Grousse Präis vu Miami
Victoire fir de Kimi Antonelli zu Miami, Leclerc a Verstappen kréien nodréiglech Zäitstrof
Fotoen
Etüd
Déi héich Logementskäschten hunn zu engem Broch an eiser Gesellschaft gefouert
Video
26
Weider News
Zu New York
Passagéierfliger sträift bei Landung Luuchtepotto a Camion
Video
Sechs op der Richterskala
Äerdbiewen op de Philippinnen gemellt
Verstouss géint Wafferou?
Iran warnt USA virun Asaz an der Hormus-Strooss - US-Krichsschëffer passéieren trotzdeem
De Rudy Giuliani bäi engem Walkampfevent fir den Donald Trump am Oktober 2024.
Trump-Alliéierten a "kriteschem Zoustand"
Ex-Buergermeeschter vun New York Rudy Giuliani a Spidol ageliwwert
Frankräich
Jean-Luc Mélenchon kandidéiert bei de Presidentiellen d'nächst Joer
Ausbroch vum Vulkan Mayon am Januar 2026
Philippinnen
Vulkan Mayon ass nees ausgebrach
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.